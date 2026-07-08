في ذكرى يورو 2016.. جورجي جيسوس مدربا جديدا للبرتغال

خبرني - كشفت تقارير صحفية أن جورجي جيسوس، مدرب النصر السعودي السابق، اتفق على تولي المسؤولية الفنية لمنتخب بلاده البرتغال.

ورحل مؤخرا الإسباني روبرتو مارتينيز عن تدريب البرتغال بعد خروج برازيل أوروبا من دور الستة عشر لكأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك، بالخسارة ضد إسبانيا 0-1 (الإثنين).

وكشف بيدرو سوزا، المدير التنفيذي لراديو "كوريرو دي مانها" البرتغالي، الأربعاء، عبر برنامج "ميركادو ناو"، أن جورجي جيسوس بات بالفعل المدير الفني للبرتغال.

وأوضح سوزا أن بيبي مدافع فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال السابق، سيكون هو مساعد جيسوس في الإدارة الفنية للمنتخب الأحمر.

جيسوس مدربا للبرتغال

أكمل الإعلامي البرتغالي: "ينوي الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الإعلان عن تعيين جيسوس يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع ذكرى التتويج قبل 10 سنوات بكأس أمم أوروبا".

وحققت البرتغال لقب كأس أمم أوروبا 2016 بالفوز يوم 10 يوليو/ تموز 1-0 على فرنسا صاحبة الأرض آنذاك في ملعب "سانت دونيه" بهدف إيدير.

ومن جانبه، أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن جيسوس سيقود البرتغال خلال نسخة دوري أمم أوروبا 2026-2027 ويورو 2028 وكأس العالم 2030.

ونجح جورجي جيسوس في قيادة النصر للقب دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي، وهو الإنجاز ذاته الذي سبق له تحقيقه مع الهلال.

يذكر أن الإنجاز الأكبر في تاريخ جيسوس كان إحراز لقب كوبا ليبرتادوريس مع فلامنغو البرازيلي، وإحراز الدوري البرتغالي 3 مرات مع بنفيكا.