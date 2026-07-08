عمدة نيويورك ممداني: مباراة الأرجنتين سُلِبت من مصر

خبرني - لم يتجاهل زهران ممداني عمدة نيويورك خسارة مصر أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026، إذ قال إن المباراة "سلبت" من الفراعنة وذلك خلال حديث أمام مناصريه للإعلان عن تطبيق جديد لتسريع خدمة الحافلات في المدينة.

وقال ممداني في حديثه خلال الإعلان عن التطبيق الجديد: ستوفر يوماً كاملاً من وقتك خلال 6 أشهر، وبحلول نهاية العام ستكون قد وفرت يومين من حياتك وهذا يمنحك الوقت الكافي للإفطار مع عائلتك والحصول على الوقت الكافي للنوم، وكذلك أن تتفق مع أصدقائك على أن مصر سُلِبت منها المباراة يوم أمس.

وعندما سأله مراسل عن ذلك، أجاب ممداني: هل ستحتسب الخطأ الذي أدى إلى إلغاء الهدف الأول؟.

وأشعلت خسارة مصر من الأرجنتين جدلاً واسعاً في عالم كرة القدم بعدما اتهم حسام حسن مدرب "الفراعنة" ولاعبه مصطفى زيكو الحكم بالتأثير على نتيجة المباراة، بينما أصدر الاتحاد المصري