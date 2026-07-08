فرنسا تخشى غضب الكنز المفقود في مباراة المغرب

خبرني - ستدخل فرنسا مباراة المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026 وهي تراقب أيوب بوعدي الذي وصفته صحيفة "ليكيب" الشهيرة بـ"الكنز المفقود" بعدما قرر تمثيل "أسود الأطلس" بدلاً من "الديوك" قبل فترة وجيزة من انطلاقة المونديال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان أيوب بوعدي يملك الموهبة لقيادة خط وسط فرنسا في الجيل المقبل، لكنه قرر عدم الانتظار من أجل فرصته. لذا، سيبدأ اللاعب الشاب الخميس أساسياً مع المغرب في مواجهة "الزرق" في ربع نهائي كأس العالم في أميركا الشمالية لكرة القدم.

وقصة لاعب ليل البالغ 18 عاماً مذهلة، من قيادة منتخب فرنسا تحت 21 عاماً قبل ثلاثة أشهر إلى إعلان ولائه الدولي للمنتخب المغربي الأول قبل هذا المونديال، والآن يسعى للإطاحة ببلد مولده.

وعندما سُئل مدرب فرنسا ديدييه ديشان عن بوعدي في مارس الماضي، ألمح إلى أن الوقت ما زال مبكراً لاستدعائه. وقال حينها: بالتأكيد نتابع مستواه. هناك منافسة كبيرة. في النهاية سيكون القرار قراره. لكن بدلاً من السفر مع فرنسا إلى الولايات المتحدة لخوض مباراة ودية ضد البرازيل، بقي وقاد منتخب تحت 21 عاماً أمام لوكسمبورغ.

واستشعر المغرب الفرصة، وتحرك سريعاً لضم لاعب يُتوقع له مستقبل كبير، مع وعد بمنحه مكاناً أساسياً في تشكيلة كأس العالم.

وفي ديسمبر الماضي، قال لصحيفة "ليكيب" الرياضية إن حلمه هو الفوز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا.

وقدّم أيوب بداية رائعة في كأس العالم أمام البرازيل في 13 يونيو، ولم يتوقف عن التألق منذ ذلك الحين. ويوم الخميس، ومن موقعه في عمق وسط ميدان المغرب، سيحاول بوعدي إيقاف مايكل أوليسيه ومنعه من صناعة اللعب وتموين كيليان مبابي بالكرات.

وستأمل فرنسا ألا تندم على التفريط في بوعدي الذي نشأ قرب باريس في عائلة من أصول مغربية، ويدرس حالياً لنيل شهادة في الرياضيات.

وقال أوبير فورنييه المدير الفني للاتحاد الفرنسي لكرة القدم لموقع "ذا أثلتيك": بوعدي موهبة نتابعها منذ سنوات. نعلم أنه لا يوجد لاعب مثله في فئته العمرية. إنها خسارة كبيرة لاتحادنا، لكن القرار قراره.