الناتو يؤكد التزامه بالدفاع الجماعي ويدعو إيران لاحترام حرية الملاحة

خبرني - أكدت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، التزامها الراسخ بمبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف، داعية إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت الدول الأعضاء، في البيان الختامي، الصادر عقب اجتماع الحلف في أنقرة، إن الحلفاء أعلنوا عن اتفاقيات مشتريات دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، في إطار تعزيز القدرات العسكرية ورفع جاهزية قوات الناتو.

وأضاف البيان، المنشور على الموقع الرسمي، إن دول الحلف ستواصل العمل مع القطاع الصناعي لزيادة القدرات الإنتاجية الدفاعية، بما يلبي الاحتياجات الأمنية المستقبلية ويعزز أمن دول الحلف.

وأشار إلى أن الحلفاء ينفذون تعهد لاهاي الدفاعي لمواجهة ما وصفه بالتهديد الروسي طويل الأمد لأمن واستقرار منطقة أوروبا الأطلسية، إلى جانب استمرار مواجهة خطر الإرهاب.

وأوضح البيان أن الحلفاء الأوروبيين وكندا رفعوا استثماراتهم في متطلبات الدفاع الأساسية خلال عام 2025 بأكثر من 139 مليار دولار، مبينا أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز الصناعات الدفاعية والمرونة الاستراتيجية وتوفير القدرات العسكرية المطلوبة.

وأكد أن الناتو سيواصل إزالة العوائق أمام التجارة الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون مع الشركاء لتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية.

ولفت إلى أن قوة الردع والدفاع في الحلف تعتمد على مزيج من القدرات النووية والتقليدية والدفاع الصاروخي، إضافة إلى قدرات الفضاء والفضاء السيبراني.

وفي الشأن الأوكراني، أعلن الحلفاء التزامهم بتقديم 70 مليار يورو لأوكرانيا خلال عام 2026، تشمل المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب، مع تأكيد استمرار الدعم بمستوى مماثل على الأقل خلال عام 2027.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد البيان أن الناتو يواصل التكيف مع التنافس الاستراتيجي وحالات عدم الاستقرار والتهديدات الهجينة والأزمات المتكررة، مجددا موقفه بأن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحا نوويا.