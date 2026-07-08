إنجاز طبي أردني غير مسبوق.. جلال المعايطة ضمن فريق عالمي يحطم الرقم القياسي بزراعة الكبد

خبرني - حقق الطبيب الأردني جلال المعايطة، جراح الكبد والبنكرياس وابن وزارة الصحة، إنجازًا طبيًا تاريخيًا بعد مشاركته المتميزة ضمن فريق طبي عالمي نجح في تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول سلسلة تبادل لزراعة الكبد.

وجاء الإنجاز خلال مشاركة الدكتور المعايطة إلى جانب الفريق الطبي الباكستاني، حيث تمكن الفريق من إجراء عشر عمليات زراعة كبد معقدة خلال أقل من أربع وعشرين ساعة، ضمن سلسلة قياسية اعتمدت على استراتيجية متقدمة لتبادل المتبرعين، بهدف تعزيز فرص التطابق ورفع نسب نجاح العمليات وإنقاذ حياة المرضى.

ويمتلك الدكتور جلال المعايطة مسيرة علمية حافلة بدأت من إحدى قرى محافظة الكرك، حيث درس الطب في جامعة مؤتة، قبل أن ينطلق في مسيرته المهنية داخل مستشفيات وزارة الصحة الأردنية، مكتسبًا خبرة واسعة كجراح متميز.

ولم تتوقف رحلة الطبيب الأردني عند حدود الوطن، إذ واصل تطوير مهاراته العلمية والطبية من خلال تجارب وتدريبات في فرنسا والمملكة المتحدة وباكستان، بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في مجال زراعة الكبد ونقل هذه الخبرات إلى الأردن.

ويشكل هذا الإنجاز إضافة جديدة لسجل النجاحات الطبية الأردنية، ويؤكد حضور الطبيب الأردني وكفاءته في المحافل الدولية، وسط إشادة واسعة بالدكتور المعايطة وتمنيات له بمواصلة مسيرة العطاء والتميز لخدمة القطاع الصحي في المملكة.