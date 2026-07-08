خبرني - يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026، من أجل متابعة مباريات هذا الدور من البطولة التي تدخل مراحلها الأخيرة.

تترقب جماهير كرة القدم انطلاق منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما حسمت المنتخبات الثمانية المتأهلة مقاعدها في هذا الدور، لتدخل البطولة مرحلة أكثر إثارة عبر مواجهات قوية.

ويشهد دور الثمانية مواجهات من الطراز الرفيع، يتقدمها اللقاء المنتظر بين المغرب وفرنسا، إلى جانب مباريات إسبانيا وبلجيكا، والنرويج وإنجلترا، والأرجنتين وسويسرا، في صراع محتدم على التأهل إلى نصف النهائي.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم 2026؟

المغرب

فرنسا

إسبانيا

بلجيكا

النرويج

إنجلترا

الأرجنتين

سويسرا

ما هي مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026؟

المغرب × فرنسا – الخميس 9 يوليو – الساعة 00:00 بتوقيت أبوظبي.

إسبانيا × بلجيكا – الجمعة 10 يوليو – الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي.

النرويج × إنجلترا – الأحد 12 يوليو – الساعة 01:00 بتوقيت أبوظبي.

الأرجنتين × سويسرا – الأحد 12 يوليو – الساعة 05:00 بتوقيت أبوظبي.

الطريق إلى نهائي كأس العالم 2026

يلتقي الفائز من مباراة المغرب وفرنسا مع المتأهل من مواجهة إسبانيا وبلجيكا في نصف النهائي.

بينما يواجه الفائز من لقاء النرويج وإنجلترا المتأهل من مباراة الأرجنتين وسويسرا، لتحديد طرفي النهائي المرتقب.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس العالم 2026؟

تنقل شبكة beIN Sports مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.