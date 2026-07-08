*
الاربعاء: 08 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • القضاء الأردني النزيه ينتصر للموظف شبيلات ويلغي قرارا للهيئة البحرية الأردنية

القضاء الأردني النزيه ينتصر للموظف شبيلات ويلغي قرارا للهيئة البحرية الأردنية

  • 08 تموز 2026
  • 20:49
القضاء الأردني النزيه ينتصر للموظف شبيلات ويلغي قرارا للهيئة البحرية الأردنية

خبرني - في خطوة جديدة ترسخ عدالة القضاء الأردني أيدت المحكمة الإدارية العليا حكما صادرا عن المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار إداري صادر عن الهيئة البحرية الأردنية، وذلك في الدعوى التي أقامها الموظف محمد هاني الشبيلات، على خلفية اعتراضه على إجراءات التقييم الخاصة بالمنافسة على وظيفة مدير مديرية في الهيئة . 

وبحسب مصدر، فإن الدعوى رفعها الموظف بعد ما اعتبره مخالفة للإجراءات الإدارية التي تكفل مبدأ تكافؤ الفرص خلال عملية التقييم ليتبوأ موقع مدير مما دفعه إلى اللجوء للقضاء الإداري للطعن بالقرار.

المحكمة الإدارية أصدرت حكما لصالح شبيلات بإلغاء القرار الإداري، قبل أن تتقدم الجهة المعنية، ممثلة بالإدارة السابقة للهيئة البحرية الأردنية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت بدورها الحكم، ليصبح قرارها نهائيا.

الشبيلات اكد أن الحكم يجسد سيادة القانون ويعزز الثقة بالقضاء الأردني، مشيرا إلى أن الحقوق الوظيفية التي يكفلها الدستور والقانون تبقى مصونة وتحظى بالحماية القضائية.

كما أعرب عن تقديره للقضاء الأردني، مثمنا ما وصفه باستقلاليته ونزاهته في إنصاف أصحاب الحقوق، موجها الشكر لفريق الدفاع القانوني.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عمان : وائل كفوري يلتقي جمهوره في آب اللهاب - أسعار التذاكر
عمان : وائل كفوري يلتقي جمهوره في آب اللهاب - أسعار التذاكر
  • 2026-07-08 22:30
الأردن يدين الهجمات المسلحة على عناصر الجيش والشرطة في باكستان
الأردن يدين الهجمات المسلحة على عناصر الجيش والشرطة في باكستان
  • 2026-07-08 22:09
إنجاز طبي أردني غير مسبوق.. جلال المعايطة ضمن فريق عالمي يحطم الرقم القياسي بزراعة الكبد
إنجاز طبي أردني غير مسبوق.. جلال المعايطة ضمن فريق عالمي يحطم الرقم القياسي ب...
  • 2026-07-08 21:56
بدء الاستعدادات لتنفيذ ماراثون مادبا الأول
بدء الاستعدادات لتنفيذ ماراثون مادبا الأول
  • 2026-07-08 20:22
وزير الصحة: مريض السرطان سيتلقى العلاج نفسه في أي مؤسسة حكومية
وزير الصحة: مريض السرطان سيتلقى العلاج نفسه في أي مؤسسة حكومية
  • 2026-07-08 18:28
اتفاقية لإعفاء الأردنيين من تأشيرة الدخول لأذربيجان
اتفاقية لإعفاء الأردنيين من تأشيرة الدخول لأذربيجان
  • 2026-07-08 17:01