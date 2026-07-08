*
الاربعاء: 08 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • ماجد المصري يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابة مفاجئة في العين

ماجد المصري يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابة مفاجئة في العين

  • 08 تموز 2026
  • 20:45
ماجد المصري يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابة مفاجئة في العين

خبرني - كشف الفنان ماجد المصري عن طبيعة الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، بعد إصابة مفاجئة في عينه استدعت متابعة طبية وراحة وفق توجيهات الأطباء.

وقال ماجد المصري، في تصريحات خاصة لمصادر إعلام محلية، إنه تعرض لقطع ونزيف في شبكية العين، مشيراً إلى أنه يتابع حالته بصورة مستمرة مع الفريق الطبي للاطمئنان على تطورات الوضع الصحي.

وطالب الفنان ماجد المصري جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء وتجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت، مؤكداً حرصه على الالتزام بالإرشادات الطبية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف ماجد المصري أن حالته الصحية تستدعي الحصول على قدر كافٍ من الراحة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه يلتزم بجميع التعليمات الطبية للحفاظ على سلامة العين وتجنب حدوث أي مضاعفات محتملة.

وأشار إلى أن المتابعة الطبية مستمرة بصورة منتظمة للاطمئنان على استقرار حالته الصحية ومراقبة تطورات الإصابة خلال الأيام المقبلة.

ويعد ماجد المصري من الأسماء البارزة في الدراما المصرية، حيث واصل خلال السنوات الأخيرة تقديم عدد من الأعمال الفنية التي حققت حضوراً واسعاً لدى الجمهور في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي.

كما يتمتع الفنان بقاعدة جماهيرية كبيرة، جعلته من الوجوه الحاضرة باستمرار في الأعمال الدرامية والسينمائية، إلى جانب مشاركاته المتنوعة في الساحة الفنية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بعد خروج مصر من المونديال.. مينا مسعود يفتح النار على حكم مباراة الأرجنتين
بعد خروج مصر من المونديال.. مينا مسعود يفتح النار على حكم مباراة الأرجنتين
  • 2026-07-08 20:30
صابر الرباعي يوجه رسالة إلى فضل شاكر بعد قرار إخلاء سبيله
صابر الرباعي يوجه رسالة إلى فضل شاكر بعد قرار إخلاء سبيله
  • 2026-07-08 20:20
خسرت وزنها.. سبب تغير ملامح أديل
خسرت وزنها.. سبب تغير ملامح أديل
  • 2026-07-08 19:35
لبنان.. ريما الرحباني: (ممنوع أي تكريم لزياد)
لبنان.. ريما الرحباني: (ممنوع أي تكريم لزياد)
  • 2026-07-08 16:40
المحكمة العسكرية اللبنانية تخلي سبيل فضل شاكر
المحكمة العسكرية اللبنانية تخلي سبيل فضل شاكر
  • 2026-07-08 15:41
وفاة العازف التاريخي لأم كلثوم
وفاة العازف التاريخي لأم كلثوم
  • 2026-07-08 11:56