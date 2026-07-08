بعد خروج مصر من المونديال.. مينا مسعود يفتح النار على حكم مباراة الأرجنتين

خبرني - شنّ الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود هجومًا حادًا على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في منافسات كأس العالم 2026، والتي انتهت بتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور الثمانية.

وعبّر مينا مسعود عن غضبه من القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، معتبرًا أن ما حدث كان غير مقبول، واصفًا ما جرى بأنه "مسخرة واضحة"، كما وجه رسالة دعم وإشادة إلى لاعبي المنتخب المصري بعد الأداء الذي قدموه خلال اللقاء.

ونشر مينا مسعود مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، تحدث خلاله عن المباراة وانتقد ما وصفه بالتجاوزات التحكيمية، قائلًا: "الفيفا كده مسخرة جدًا، ومش بيحاولوا يخفوا أي حاجة، دي حاجة very obvious (واضحة جدًا)، ومش عارف كرة القدم دلوقتي هتؤول لإيه في المستقبل؟".

وجاء تعليق الممثل العالمي بعد المباراة التي شهدت جدلًا واسعًا بين الجماهير، خاصة بسبب القرارات التي أثارت اعتراضات من جانب المشجعين المصريين خلال اللقاء.

ورغم خروج المنتخب المصري من البطولة، حرص مينا مسعود على الإشادة بأداء الفراعنة، مؤكدًا فخره بما قدمه الفريق خلال المنافسة.

وقال في رسالته: "ألف ألف مبروك لمصر ولفريق مصر، عملنا شغل ممتاز وحاجة جميلة جدًا، أنا فخور جدًا بكل الفريق، شوبير وصلاح وعاشور وزيكو وكل الفريق، كلهم لعبوا بشكل لا يصدق".

وجاءت كلمات مينا مسعود لتلقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور المصري، الذي أشاد بدعمه للمنتخب وحرصه على التعبير عن فخره بأداء اللاعبين رغم الخروج من البطولة.

وُلد مينا مسعود في القاهرة يوم 17 سبتمبر عام 1991، قبل أن ينتقل مع أسرته إلى كندا وهو طفل، حيث نشأ في مقاطعة أونتاريو.

بدأ مسعود مشواره الفني عام 2011 من خلال المشاركة في أدوار تلفزيونية محدودة، قبل أن يحقق شهرة عالمية واسعة بعد اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في النسخة الحية من فيلم ديزني الشهير Aladdin عام 2019، إلى جانب النجم ويل سميث ونعومي سكوت.

وشكل هذا الدور نقطة تحول مهمة في مسيرته، ليصبح بعدها من أبرز الممثلين العرب في هوليوود، وواصل تقديم أعمال متنوعة، من بينها الفيلم الرومانسي Wish You Were Here، كما يستعد للمشاركة في فيلم الإثارة Daniel.

ويواصل مينا مسعود حضوره في الساحة الفنية العالمية، إلى جانب ارتباطه الدائم بجذوره المصرية، وهو ما ظهر بوضوح من خلال دعمه لمنتخب مصر في كأس العالم 2026.