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بدء الاستعدادات لتنفيذ ماراثون مادبا الأول

  • 08 تموز 2026
  • 20:22
بدء الاستعدادات لتنفيذ ماراثون مادبا الأول

خبرني - ناقش اجتماع عقد في دار بلدية مادبا الكبرى الترتيبات والاستعدادات الخاصة بتنظيم ماراثون مادبا الأول، المزمع إقامته في 31 تموز الحالي في مدينة مادبا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطة التنظيمية الشاملة للماراثون، وبحث الجوانب الأمنية والمرورية والطبية واللوجستية، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، بما يضمن تنظيم الحدث وفق أعلى معايير السلامة والانضباط.

وحضر الاجتماع مدير عام جمعية الماراثونات الأردنية دينا الكرد، وممثلون عن القوات المسلحة الأردنية، وقيادة الدرك ومحافظة مادبا، والشرطة السياحية، ومديرية شرطة مادبا، وإدارة السير وقسم سير مادبا، ومديرية دفاع مدني مادبا، والكوادر الطبية، والجهات الشريكة والمعنية بتنظيم الحدث.

وأكد رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى هيثم جوينات أهمية هذا الحدث الرياضي الذي تستضيفه مدينة مادبا للمرة الأولى، مشيرا إلى أن الماراثون يشكل فرصة للتعريف بالمقومات السياحية والتراثية التي تزخر بها المدينة، وتعزيز حضورها على خارطة الفعاليات الرياضية والسياحية في المملكة.

وأضاف، إن بلدية مادبا الكبرى تضع جميع إمكاناتها، وبالتعاون مع الشركاء، لإنجاح الماراثون وإظهاره بالصورة التي تليق بمدينة مادبا وتاريخها العريق، مثمنا جهود جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية والخدمية المشاركة في التحضير لهذا الحدث.

من جانبها، استعرضت الكرد خطة العمل الخاصة بالماراثون، مؤكدة أن الحدث سيحمل طابعا مميزا يعكس هوية مدينة مادبا، وسيوفر تجربة رياضية وسياحية فريدة للمشاركين والزوار.

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