صابر الرباعي يوجه رسالة إلى فضل شاكر بعد قرار إخلاء سبيله

خبرني - حمل قرار إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر تفاعلاً واسعاً بين جمهوره وزملائه، فيما كان الفنان التونسي صابر الرباعي من أوائل المهنئين له برسالة عبر منصة "إكس".

حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى الفنان اللبناني فضل شاكر، عقب قرار إخلاء سبيله الصادر عن قاضي المحكمة العسكرية في لبنان العميد وسيم فياض، معبراً عن سعادته بهذا التطور في القضية.

وشارك صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة للفنان فضل شاكر، مرفقة برسالة عبّر خلالها عن سعادته بخروجه، وتمنياته بلقائه خلال الفترة المقبلة.

وقال الرباعي في رسالته: "الحمد لله على سلامتك يا أبو محمد، وإن شاء الله نشوفك قريباً جداً ونحتفل مع بعض. جمهورك ومحبينك في انتظارك".

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان قد وافقت على طلب إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر، بعد الموافقة على الطلب الذي تقدمت به محاميته الدكتورة أماتا مبارك.

وجاء القرار في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها الملف القانوني للفنان اللبناني، إلى جانب ترقب صدور قرار ببراءته من تهمة قتال الجيش اللبناني خلال أحداث معركة عبرا.

كما استند القرار إلى التقرير الطبي المقدم من وكيلته القانونية بشأن وضعه الصحي، والصادر عن المستشفى العسكري في بيروت، حيث أمضى شاكر 48 ساعة تحت الملاحظة الطبية عقب تعرضه لوعكة صحية.

وبحسب التقرير الطبي، يعاني الفنان اللبناني من ارتفاع في مستويات السكر في الدم، وضعف في الرؤية، إلى جانب انسداد في بعض شرايين القلب، وهي حالات تستوجب متابعة طبية بصورة مستمرة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه جلسات محاكمة فضل شاكر أمام قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، الذي يواصل الاستماع إلى إفادات الشهود المتعلقة بأحداث معركة عبرا.

وتعود وقائع القضية إلى يونيو/ حزيران 2013، حين وُجهت إلى شاكر اتهامات بالانضمام إلى جماعة أحمد الأسير التي دخلت في مواجهات مع الجيش اللبناني خلال تلك الأحداث.

ويشهد الملف خلال الفترة الحالية تطورات قانونية متلاحقة، وسط ترقب لما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة والقرارات القضائية المرتبطة بالقضية.