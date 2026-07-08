4 ملايين دولار إيرادات المنطقة الحرة السورية الأردنية في النصف الأول

خبرني - أظهرت المؤشرات المالية للمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، قفزة نوعية في حجم الإيرادات الإجمالية المحققة للنصف الأول من العام الحالي، بلغت نحو 3.96 مليون دولار، مدفوعة بنمو إيرادات الاستثمار وإيرادات بدلات الأشغال، بالإضافة إلى إيرادات أمانات.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة، الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة، اليوم الأربعاء، إن هذا الأداء المالي القوي يأتي امتداداً للنمو الملموس الذي سُجّل العام الماضي، إذ ارتفعت قيمة التجارة بنسبة 67 بالمئة مقارنة بالعام 2024، وتوسعت القاعدة الاستثمارية لتصل إلى 277 عقداً نشطاً في قطاعات المعارض والعقود التجارية والخدمية، إلى جانب استقرار العقود الصناعية عند 22 عقداً.

وأشارت خلال الاجتماع المخصص لمناقشة المؤشرات المالية والتشغيلية وتقرير أداء الشركة للنصف الأول من العام الحالي، إلى أن حركة النقل سجلت طفرة كبيرة تعكس كفاءة العمليات، بارتفاع عدد السيارات السياحية بنسبة 423 بالمئة لتصل إلى 86510 سيارات، ونمو الشاحنات بنسبة 56 بالمئة بإجمالي 42163 شاحنة في 2025.

وأكدت الزعبي أن الشركة وضعت حزمة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الرامية إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمنطقة الحرة، والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتتمثل أبرز هذه الخطط في التوسع في أتمتة الخدمات والتحول الرقمي لتسهيل وإنجاز المعاملات الاستثمارية واللوجستية بأسرع وقت، إلى جانب استكمال وتحديث مشاريع البنية التحتية، وتطوير شبكات الطرق والأرصفة والمستودعات.

ولفتت إلى سعي الشركة في المرحلة المقبلة إلى إطلاق حملات ترويجية مستهدفة لاستقطاب استثمارات صناعية وتجارية نوعية ذات قيمة مضافة، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، بما يضمن ترسيخ مكانة المنطقة كمركز لوجستي وإقليمي رائد يدعم حركة التجارة البينية، ويعزز نمو الاقتصاد الوطني للبلدين الشقيقين.

–(بترا)