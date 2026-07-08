ديشامب عن حكم مباراة المغرب وفرنسا: نريده مثل «مصر والأرجنتين»

خبرني - دافع ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، عن مواطنه فرانسوا ليتكسير الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين (الثلاثاء) في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وحققت الأرجنتين فوزاً مثيراً 3-2 على مصر، بريمونتادا تاريخية شهدت العديد من القرارات المثيرة للجدل للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى ضد ليتكسير بسبب العديد من القرارات المثيرة للجدل، ومنها إلغاء هدف للفراعنة واحتساب الهدف الثالث للتانغو، وعدم طرد أحد لاعبي الأرجنتين للاعتداء من دون كرة على إمام عاشور.

من جانبه، تحدث ديشامب عن مواطنه ليتكسير في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فرنسا والمغرب قائلا: "أتمنى أن يكون الحكم جيدا مثلما كان السيد ليتكسير في مباراة أخرى هو ومساعدوه".

وأكمل: "خصمي هو المغرب وليس الحكم".

وتأتي تصريحات مدرب فرنسا في ظل أن من سيدير لقاء بلاده ضد أسود الأطلس يحمل جنسية الأرجنتين، أحد منافسي الديوك على لقب كأس العالم، بينما حدث العكس في لقاء الفراعنة والألبيسيلستي.

يذكر أن الفائز من لقاء المغرب وفرنسا سيواجه في نصف النهائي المتأهل من القمة الأوروبية المرتقبة بين بلجيكا وإسبانيا.