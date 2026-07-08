المخادمة يقترب من كتابة التاريخ.. مرشح لقيادة نهائي كأس العالم

خبرني - اعتبر موقع TVP Sport البولندي، المتخصص في التغطيات الرياضية، أن الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة يعد من أبرز اكتشافات كأس العالم 2026، ووضعه ضمن المرشحين لإدارة المباراة النهائية، بعد المستويات التي قدمها خلال البطولة.

وقال الموقع، في تحليل كتبه الحكم الدولي البولندي السابق والمحلل التحكيمي رافاو روستكوفسكي، إن المخادمة أدار أربع مباريات في البطولة وقدم أداء وصفه بأنه "جيد جدا أو مميز"، ما جعله ينتقل من حكم غير معروف نسبيا خارج آسيا إلى أحد أبرز الأسماء المرشحة لإدارة أهم مباريات البطولة.

وأشار التقرير إلى أن إحدى أبرز محطات تألق المخادمة كانت في مباراة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، عندما رفض احتساب ركلة جزاء لصالح المهاجم هاري كين، موضحا أن الإعادات التلفزيونية أكدت لاحقا صحة القرار، بعدما تبين أن اللاعب الإنجليزي سقط دون احتكاك يستوجب احتساب مخالفة.

وأضاف أن الأداء الذي قدمه المخادمة في تلك المباراة أسهم في اختياره لإدارة مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا، التي أقيمت وسط ضغوط إعلامية وسياسية واسعة أعقبت تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد فيها التحكيم خلال البطولة.

ورأى التقرير أن الحكم الأردني حافظ على هدوئه وأدار المباراة بحيادية، معتبرا أنه أثبت امتلاكه الشخصية والخبرة اللازمتين لإدارة المباريات الكبرى.

وأشار الموقع إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يسعى منذ سنوات إلى إسناد نهائي كأس العالم لحكم من آسيا للمرة الأولى، لافتا النظر إلى أن المخادمة بات من بين الأسماء المطروحة إلى جانب عدد من الحكام الدوليين، مع بقاء قرار التعيين النهائي بيد لجنة الحكام في الاتحاد الدولي.

ما أورده الموقع يعتبر تقييما وتحليلا صحفيا لأداء الحكام خلال البطولة، وليس ترشيحا أو إعلانا رسميا صادرا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).