الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة وسيناريوهات مباراة المغرب وفرنسا

خبرني - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم غدا الخميس، نحو ملعب "بوسطن ستاديوم"، الذي سيكون مسرحا لمواجهة المنتخب المغربي نظيره الفرنسي لحساب الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

ويدخل "أسود الأطلس" اللقاء بحمل ثقيل وآمال عريضة، باعتبارهم الممثل الوحيد المتبقي للكرتين العربية والإفريقية في المحفل العالمي، في مواجهة كتيبة "الديوك" الفرنسية المدججة بالنجوم والحاملة لقب النسخة قبل الماضية.

وتشير القراءات الفنية للخبراء والمحللين إلى أفضيلة نظرية للمنتخب الفرنسي، حيث تمنحه لغة الأرقام نسبة فوز تصل إلى 49 بالمئة، مقابل 28 بالمئة للمنتخب المغربي، في حين تبلغ نسبة ذهاب المباراة إلى الأشواط الإضافية والتعادل في الوقت الأصلي حوالي 23 بالمئة.

ورغم هذه الأفضلية الرقمية لفرنسا، إلا أن المعطيات على أرض الواقع تؤكد أن المباراة ستكون معقدة ومغلقة تكتيكيا، خاصة في ظل القوة الدفاعية الضاربة التي يمتاز بها الخط الخلفي للمغرب، والتي تعززت بالأنباء السارة حول جاهزية المدافع شادي رياض.

وعند سؤال الذكاء الاصطناعي عن توقعاته وتحليله الفني للمواجهة المرتقبة، أشار إلى أن المباراة ستكون محتدمة تكتيكيا، متوقعا انحصارها ضمن ثلاثة سيناريوهات رئيسية وهي كالتالي:

1- سيناريو "المرتدة القاتلة" والانضباط المغربي (الأقرب للأسود)

يعتمد هذا السيناريو على غلق المساحات تماما من جانب المدرب محمد وهبي، وفرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب فرنسا وتحديدا كيليان مبابي.

ومع مرور الوقت وشعور الفرنسيين بالإحباط، يستغل المغرب تقدم المنافس لشن هجمة مرتدة سريعة وخاطفة عبر الأطراف، أو اقتناص ركلة ثابتة تنهي اللقاء بنتيجة 1-0 لصالح الأسود.

2- سيناريو "الضغط المبكر" وخبرة الديوك

في هذا السيناريو، سيبحث المنتخب الفرنسي عن تسجيل هدف مبكر في الشوط الأول لإجبار المنتخب المغربي على التخلي عن حذره الدفاعي والتقدم للأمام.

وإذا نجحت فرنسا في ذلك، ستتحول المباراة إلى مساحات شاسعة في الخلف، يسعى رفاق مبابي لاستغلالها لتعزيز التقدم وإنهاء اللقاء بنتيجة 2-0 أو 2-1.

3- ماراثون ركلات الترجيح وحبس الأنفاس

مواجهة تكتيكية معقدة يطغى عليها الحذر الشديد من الطرفين، فرنسا تخشى السرعات المغربية، والمغرب يرفض المغامرة بفتح الملعب.

ينحصر اللعب في صراع بدني شرس بمنتصف الملعب مع ندرة الفرص الحقيقية، لينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (0-0) أو (1-1)، لتكون كلمة الفصل لقفازات الحراس وهدوء الأعصاب في ركلات الترجيح.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أسند إدارة هذه القمة لطاقم تحكيم أرجنتيني بالكامل يقوده الحكم فاكوندو تيلو، وهو نفس الحكم الذي أدار موقعة المغرب والبرتغال التاريخية في مونديال قطر 2022، والتي شهدت تأهل الأسود للمربع الذهبي.