خسرت وزنها.. سبب تغير ملامح أديل

خبرني - تصدرت النجمة البريطانية أديل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها الأخير الذي لفت الأنظار خلال فعاليات سباق الجائزة الكبرى البريطاني للفورمولا 1.

لاحظ الجمهور تغيرًا واضحًا في إطلالة أديل وملامحها، ما أثار موجة واسعة من التعليقات والنقاشات.

وانتشرت صور أديل من المناسبة بشكل كبير عبر منصات التواصل، إذ عبّر عدد من المتابعين عن دهشتهم من التغيير الذي ظهر عليها، بينما أرجع البعض هذا الاختلاف إلى فقدانها الكبير للوزن خلال السنوات الماضية، إلى جانب عوامل أخرى مثل تغير أسلوب المكياج وتسريحة الشعر واختلاف زوايا التصوير.

لم تتوقف تعليقات الجمهور عند خسارة الوزن فقط، إذ ظهرت تكهنات من بعض المتابعين حول إمكانية خضوع أديل لإجراءات تجميلية ساهمت في تغير شكلها، إلا أنه لا توجد أي تصريحات رسمية من المغنية البريطانية تؤكد هذه الأنباء أو تدعم هذه التكهنات.

وتحرص أديل عادة على الحفاظ على جانب كبير من خصوصيتها، كما سبق أن تحدثت في مناسبات مختلفة عن رحلتها مع تغيير نمط حياتها وفقدان الوزن، وهو الأمر الذي جعل ظهورها محط اهتمام دائم من جمهورها حول العالم.

وبعيدًا عن الجدل المرتبط بإطلالتها الأخيرة، تواصل أديل تحقيق النجاح في مسيرتها الفنية، حيث حققت أغنيتها I Drink Wine انتشارًا واسعًا عبر منصات الاستماع، كما تجاوز الفيديو الرسمي للأغنية 50 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحه.

كما حققت أغنيتها Oh My God نجاحًا كبيرًا أيضًا، حيث تخطى الفيديو الخاص بها حاجز 109 ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب، لتؤكد النجمة البريطانية استمرار حضورها القوي في الساحة الغنائية العالمية.

وفي وقت سابق، كشفت أديل لجمهورها عن تعرضها لعدوى فطرية نتيجة التعرق خلال فترة إحيائها حفلات غنائية في الولايات المتحدة، موضحة أن طبيعة العروض الطويلة والوقوف لفترات ممتدة كانت سببًا في ظهور هذه المشكلة الصحية.

وتواصل أديل جذب اهتمام جمهورها في مختلف أنحاء العالم، سواء من خلال أعمالها الموسيقية الناجحة أو ظهورها الإعلامي، حيث تبقى كل إطلالة لها محل متابعة واسعة من محبيها.