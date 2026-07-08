المكيف أم المروحة.. أيهما أفضل لصحتك في الصيف؟

خبرني - قبل اختيار وسيلة التبريد المناسبة في فصل الصيف، يحتار كثيرون بين مكيف الهواء ومروحة السقف، إذ يمتلك كل منهما مزايا وعيوبًا تختلف من حيث كفاءة التبريد واستهلاك الطاقة وتأثيرهما المحتمل في الصحة.

يتميز مكيف الهواء بقدرته على خفض درجة حرارة الغرفة بسرعة والحفاظ عليها مستقرة، كما أن العديد من أنواعه مزودة بمرشحات تساعد على تنقية الهواء من بعض مسببات الحساسية.

إلا أنه يستهلك كهرباء أكثر بكثير من مروحة السقف، ويتطلب صيانة دورية، كما أن الاستخدام المفرط أو ضبطه على درجات حرارة منخفضة قد يؤدي إلى جفاف الهواء، ما يسبب جفاف الجلد والعينين، ويزيد من احتمالات تهيج الجهاز التنفسي لدى بعض الأشخاص، خاصة المصابين بالحساسية أو الربو.

في المقابل، تُعد مروحة السقف خيارًا اقتصاديًا من حيث استهلاك الطاقة، ولا تحتاج إلى صيانة معقدة، كما توفر إحساسًا بالبرودة عبر تحريك الهواء داخل الغرفة.

ولكن فعاليتها تقل في الأجواء شديدة الحرارة، وقد تؤدي إلى إثارة الغبار وحبوب اللقاح المتراكمة إذا لم تُنظف بانتظام، وهو ما قد يفاقم أعراض الحساسية لدى بعض الأشخاص. كما أن التعرض المباشر للهواء لفترات طويلة قد يسبب جفاف الجلد لدى البعض.

ويرى مختصون أن التأثير الصحي لأي من الجهازين يعتمد بدرجة كبيرة على طريقة الاستخدام. فالحفاظ على تنظيف المكيف ومرشحاته، وعدم خفض درجة الحرارة بشكل مبالغ فيه، إلى جانب تنظيف شفرات المروحة بانتظام، يساعد في الحد من الآثار السلبية.

وفي النهاية، لا يمكن الجزم بأن أحد الخيارين أفضل من الآخر بشكل مطلق، إذ يعتمد القرار على طبيعة المناخ، والحالة الصحية، واستهلاك الطاقة، واحتياجات كل أسرة. وقد يكون الجمع بين المكيف والمروحة، مع الاستخدام المعتدل، خيارًا عمليًا يوفر الراحة ويحد من استهلاك الكهرباء.