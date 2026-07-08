شركة uwallet والبريد الأردني يطلقان محفظة (Bareed Pay) الرقمية لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في المملكة 

خبرني - عمّان - أعلن البريد الاردني وبالشراكة الإستراتيجية مع شركة uwallet، المحفظة الرقمية التابعة لشركة أمنية إحدى شركات Beyon، ،عن الإطلاق الرسمي لمحفظة Bareed Pay" بحضور رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود ورئيس مجلس إدارة شركة "uwallet"فيصل الجلاهمة ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب والرئيس التنفيذي لشركة" uwallet" الدكتور علاء نشيوات وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في المملكة، من خلال توفير حلول مالية رقمية آمنة و سهلة الوصول لمختلف فئات المجتمع.

وأكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود إننا نقف اليوم بكل فخر واعتزاز أمام محطة تاريخية في مسيرة البريد الأردني؛ هذا الصرح الوطني العريق الشاهد على حكاية بناء وتطور مملكتنا الحبيبة فبرغم كل الظروف والتحديات أثبت البريد الأردني قولا وعملا وإنجازا على أرض الواقع أن مسيرة العطاء والتميز والانتماء التي استقيناها من سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه هي النهج الذي نسير عليه وخارطة الطريق التي تقودنا نحو بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على الإنجاز والتطوير وتحقيق إنجازات ملموسة وخدمات نوعية إيمانا بأن العمل الصادق هو أبلغ رد وأن الإنجاز الحقيقي هو المعيار الذي يقاس به النجاح.

واضاف الداوود أنه وتحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية لمليكنا المفدى بأن يكون المواطن الأردني هو محور التنمية وهدفها الأسمى، فإن رؤيتنا للتحديث اليوم تقوم على تحويل البريد الأردني إلى ذراع رقمي سيادي وحيوي، يساهم بفاعلية في صياغة مستقبل اقتصادنا الوطني، وإننا نسعى عبر إطلاق هذه المحفظة إلى تمكين الشمول المالي في أبهى صوره، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، وخفض تكاليف المعاملات، وتسريع وتيرة التحول المالي لأن هدفنا الأكبر هو أن نصل بهذه الخدمات المتطورة بكل كفاءة، وعدالة، وأمان موثوق إلى كل بيت وأسرة في أرجاء مملكتنا أينما كانوا، ليكون الاقتصاد القوي والمستدام واقعاً يلمسه الجميع، بما يدعم استقرارنا الاقتصادي ويعزز رفعة ونهضة أردننا الغالي.

وأكد فيصل الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة شركة uwallet، أن إطلاق Bareed Pay يمثل أكثر من مجرد إطلاق محفظة رقمية جديدة، بل يعكس نموذجاً وطنياً ناجحاً للتعاون بين مؤسسة وطنية راسخة وعريقة وشركة رائدة في التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي في المملكة.

وأوضح الجلاهمة أن الجمع بين شبكة البريد الأردني المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة والخبرات التقنية التي طورتها uwallet ،سيسهم في الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين، لا سيما الفئات الأقل استفادة من الخدمات المصرفية التقليدية، والشباب، والمستفيدين من البرامج الحكومية، بما يعزز اندماجهم في الاقتصاد الرقمي، ويوفر لهم خدمات مالية آمنة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجاتهم اليومية بكفاءة وموثوقية.

بدورها أكدت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب أن إطلاق هذه الخدمة الرقمية المتميزة يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية التطويرية للبريد الأردني بما يواكب التحول الرقمي والتكنولوجي وبناء منظومة رقمية متطورة وآمنة وعصرية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة تساهم في تطوير الخدمات المالية الإلكترونية للبريد الأردني وتقديم افضل الخدمات للمواطنين ومختلف القطاعات بما يعكس التطور النوعي والرقمي للبريد الأردني.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ uwallet، الدكتور علاء نشيوات، إن هذه الشراكة تجسد الدور المتنامي للتكنولوجيا المالية في دعم المؤسسات الوطنية وتمكينها من تطوير خدماتها بما يواكب التحولات الرقمية ،مؤكداً أن Bareed Pay صُممت لتوفير تجربة مالية رقمية متكاملة تعتمد على أعلى مستويات الأمان والاعتمادية والامتثال التنظيمي.

وأضاف الدكتور نشيوات، أن uwallet لا تقدم في هذا المشروع تطبيقاً رقمياً فحسب، بل توفر منظومة تقنية متكاملة تمكّن البريد الأردني من تقديم خدمات مالية رقمية حديثة ترتكز على بنية تحتية مرخصة وآمنة، بما يسهم في تعزيز انتشار المدفوعات الرقمية، وترسيخ الثقة بالخدمات المالية الرقمية، وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار في القطاع المالي الأردني.

ويأتي إطلاق Bareed Pay استجابةً للتغير المتسارع في احتياجات الأفراد وتوقعاتهم تجاه الخدمات المالية، والتي أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الحلول الرقمية السريعة والآمنة وسهلة الاستخدام، إلى جانب انسجامها مع الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الشمول المالي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى خدمات مالية مرخصة وموثوقة، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية البنك المركزي الأردني في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية.

وتجسد Bareed Pay ثمرة شراكة استراتيجية تجمع بين الانتشار الجغرافي الواسع والثقة المتجذرة التي يحظى بها البريد الأردني في مختلف محافظات المملكة، وبين الخبرات التقنية والقدرات المتقدمة التي تمتلكها uwallet في مجال التكنولوجيا المالية، لتقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين موثوقية المؤسسة الوطنية العريقة ومرونة الابتكار الرقمي.

وتعتمد المحفظة بالكامل على البنية التحتية الرقمية المرخصة لـ uwallet، والممتثلة لأعلى معايير الأمن السيبراني والضوابط التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، بما يوفر للمستخدمين بيئة مالية رقمية آمنة وموثوقة تتيح تنفيذ مختلف معاملاتهم اليومية بسهولة وسرعة عبر تطبيق الهاتف الذكي.

وتوفر المحفظة باقة متكاملة من الخدمات المالية الرقمية، تشمل التحويلات المالية الفورية، ودفع الفواتير من خلال نظام "إي فواتيركم"، شراء القسائم الإلكترونية ،وعمليات السحب والإيداع النقدي، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات المالية الأخرى، بما يمنح المستخدمين تجربة رقمية متكاملة تواكب متطلبات الحياة اليومية.

وشهد حفل الإطلاق استعراضاً للهوية الجديدة لمحفظة Bareed Pay، إلى جانب عرض توضيحي لأبرز مزاياها وآلية استخدامها، فيما أكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الهادف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المستخدم، وتسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز مكانة الأردن كمركز متقدم للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية في المنطقة.

وتؤكد هذه الشراكة مكانة uwallet كشريك وطني رائد في تمكين المؤسسات من إطلاق حلول مالية رقمية مبتكرة تسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في المملكة.