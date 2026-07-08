قيادي ايراني يتحدى ترمب: نحن بانتظاركم ولن يعود جندي أمريكي حيا

خبرني - أكد برلمانيون وسياسيون إيرانيون جاهزية بلادهم للتصدي لأي هجوم أمريكي، ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف جزيرة "خارج" التي تعد الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في تدوينة عبر منصة "إكس": "تعالوا، نحن بانتظاركم، ونعدكم بألا يعود جندي أمريكي واحد حيا".

من جانبه، انتقد مستشار المرشد الإيراني ووزير الخارجية الأسبق، علي أكبر ولايتي، التصعيد الأمريكي الأخير، مشددا على أن إيران حذرت سابقا من أن المنطقة ليست مكانا للمقامرة السياسية، مؤكدا أن بلادهم تقف وأصبعها على الزناد.



