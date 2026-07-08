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مقتل 8 جنود إيرانيين جراء الضربات الأمريكية الأخيرة.. والجيش الإيراني: سننتقم لدمائهم

  • 08 تموز 2026
  • 19:13
مقتل 8 جنود إيرانيين جراء الضربات الأمريكية الأخيرة والجيش الإيراني سننتقم لدمائهم

خبرني - أعلن الجيش الإيراني اليوم الأربعاء، مقتل 8 جنود من قواته الجوية والبحرية، في الضريات الأمريكية التي استهدفت بندر عباس وبوشهر في جنوب البلاد، الليلة الماضية.

وأفادت العلاقات العامة للجيش الإيراني بأنه "في أعقاب العدوان الإجرامي للجيش الأمريكي الإرهابي على مناطق في جنوب إيران الإسلامية فجر اليوم، استشهد 8 من رجال القوات الجوية والبحرية البواسل التابعين لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بندر عباس وبوشهر، أثناء الدفاع عن الوطن الإسلامي، إثر إصابتهم بمقذوفات العدو".

وأعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تأكيده على "الصمود حتى آخر رمق في وجه الأعداء"، أنه "سينتقم لدماء شهداء الوطن الإسلامي من أعداء هذه الأرض".

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