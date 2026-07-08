موعد مباراة المغرب وفرنسا.. الحكم الأرجنتيني يبشر أسود الأطلس بالمجد

خبرني - يبدو أن تعيين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة مباراة فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026 سيكون فأل خير لأسود الأطلس.

ويستضيف ملعب "جيليت" في فوكسبورو بولاية ماساتشوستس الأمريكية أولى مواجهات ربع نهائي كأس العالم 2026 بين المغرب وفرنسا.

وسيكون الحكم الذي سيدير لقاء المغرب وفرنسا هو نفسه الذي أدار مواجهة أسود الأطلس في ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام البرتغال.

وحقق المغرب الفوز 1-0 على البرتغال بهدف يوسف النصيري في ربع نهائي مونديال 2022، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يظهر في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم.

إلى جانب ذلك، أدار فاكوندو تيلو مواجهة أخرى للمغرب ضد الأردن في دور المجموعات للبطولة العربية لعام 2021 وحسمها أسود الأطلس بفوز ساحق 4-0.

ويخشى الجمهور العربي أن يؤثر الحكم صاحب الجنسية الأرجنتينية في منح أفضلية للديوك على المغرب، مثلما حدث في لقاء مصر والأرجنتين الذي أداره حكم فرنسي هو فرانسوا ليتكسير.



وبسبب القرارات المثيرة للجدل للحكم الفرنسي، تقدم هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى للفيفا يطالب فيها بالتحقيق مع الحكم، مؤكدا أنه كال بمكيالين خلال لقاء الفراعنة والألباسيليستي، ومطالبا بحرمانه من باقي مباريات البطولة.

من المقرر أن تقام مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 يوم الخميس الموافق 9 يوليو/ تموز 2026.

وتنطلق المباراة الساعة 11.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 9.00 مساء بتوقيت الرباط، 12.00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.