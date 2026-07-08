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مفاجآت صادمة.. بيتكوفيتش يرفض الرحيل عن منتخب الجزائر

  • 08 تموز 2026
  • 19:00
مفاجآت صادمة بيتكوفيتش يرفض الرحيل عن منتخب الجزائر

خبرني - يتضح بمرور الأيام أن ملف المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مع منتخب الجزائر أكثر تعقيدا من المتوقع، بعد القرار «غير المعلن عنه» بالتخلي عن خدماته.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد إقصاء منتخبه مباشرة أمام سويسرا في نهائيات كأس العالم 2026، سرّب معلومة بإقالة بيتكوفيتش، مؤكدا أن ترسيم الأمور سيتم سريعا.

تأكيد الإتحاد الجزائري بقيادة رئيسه وليد صادي أن ملف بيتكوفيتش بسيط لأبعد الحدود اتضح أنه كان مجرد مغالطة لا أساس لها من الصحة، باعتبار أن المدرب السويسري لا يزال مرتبطا بعقد ساري المفعول مع «الخضر» حتى كتابة هذه الأسطر.

صحيفة «كومبيتسيون» الجزائرية كشفت أن بيتكوفيتش، وعكس المتوقع، يرفض الرحيل عن منصبه، إلا في حالة نيله تعويضا كاملا عن عقده الجديد الممتد حتى صيف 2028، والذي ينص على حصوله على راتب شهري يصل لـ160 ألف يورو.

المصدر ذاته أشار الى أن الملف معقد لدرجة أن وليد صادي، الذي كان يؤكد أن محامي بيتكوفيتش سينتقل للجزائر لترسيم فسخ العقد، يجد نفسه الآن هو المطالب بالتنقل إلى سويسرا للالتقاء بالمدرب «المُقال» ومحاميه للتوصل لحل ودي.

ويعيش وليد صادي ضغوطات كبيرة في الأيام الماضية، حيث يتخوف أن يجد نفسه أمام إلزامية دفع تعويضات ضخمة لفلاديمير بيتكوفيتش، وهو الذي كان يؤكد أن هذا الأخير سيغادر منصبه بكل سهولة عند الضرورة، ليواجه واقعا مغايرا على جميع الأصعدة.

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