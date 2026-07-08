بعد رحيله عن كرواتيا.. هل يقود داليتش منتخب الإمارات؟

خبرني - تحدثت تقارير صحفية عن إمكانية تولي زلاتكو داليتش المدير الفني السابق لمنتخب كرواتيا قيادة منتخب الإمارات.

وأعلن الاتحاد الكرواتي في وقت سابق عن اتخاذ داليتش قرارا بترك منتخبه الوطني، بعد 9 سنوات ناجحة مع رفاق لوكا مودريتش حقق فيها إنجازات هائلة.

وقاد داليتش منتخب كرواتيا لخوض نهائي كأس العالم 2018، الذي خسره 2-4 أمام فرنسا، ثم حصد المركز الثالث في مونديال قطر 2022، ووصافة دوري أمم أوروبا 2023.

ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية في تقرير لها أن زلاتكو داليتش بات المرشح الأول لخلافة الروماني أولاريو كوزمين في قيادة الأبيض الإماراتي.

ويأتي ذلك في ظل خبرة داليتش بكرة القدم الإماراتية، وامتلاكه سجلا تدريبيا مميزا في منطقة الخليج العربي خلال السنوات التي سبقت تدريب منتخب بلاده كرواتيا.

وبحسب تقارير، فإن الاتحاد الإماراتي سيعرض عقدا مميزا على داليتش مقارنة بما كان يتقاضاه في كرواتيا، والذي لم يكن يتجاوز 1.6 مليون دولار أمريكي في السنة.

وعلى مستوى كرة القدم الإماراتية، قاد داليتش فريق العين من 2014 إلى 2017 حيث حقق معه كأس رئيس الدولة والدوري الإمراتي والسوبر الإماراتي، إلى جانب التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2016.

وقبلها، حقق داليتش كذلك لقب كأس ولي العهد ووصافة الدوري السعودي مع الهلال في موسم 2012-2013، إلى جانب قيادته الفيصلي أيضاً في المملكة.

يذكر أن منتخب الإمارات أقال أولاريو كوزمين من تدريبه في مايو/ أيار الماضي عقب ضياع حلم التأهل لكأس العالم 2026.