ماذا يحدث لضغط دمك عندما تتناول الشوكولاتة مع الشاي؟

خبرني - كشفت دراسة حديثة أن الجمع بين شرب الشاي وتناول الشوكولاتة الداكنة قد يسهم في خفض ضغط الدم، بفضل احتوائهما على مركبات طبيعية تُعرف باسم "الفلافان-3-أول"، وهي من مضادات الأكسدة المرتبطة بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

ويرى الباحثون أن هذه المركبات قد توفر دعماً إضافياً للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لكنها لا تغني عن العلاج الطبي أو اتباع نمط حياة صحي.

واعتمدت الدراسة، التي نُشرت في "المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية"، على تحليل شامل لنتائج 145 تجربة سريرية عشوائية شملت أكثر من 5200 مشارك، بينهم أشخاص مصابون بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري، إلى جانب أفراد يتمتعون بصحة جيدة.

وأظهرت النتائج أن تناول مركبات الفلافان-3-أول بانتظام ساعد في خفض ضغط الدم، مع تحقيق أكبر فائدة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه، في حين كان تأثيرها محدوداً لدى أصحاب ضغط الدم الطبيعي.

وأوضح الباحثون أن هذه المركبات لا تقتصر على الشاي والشوكولاتة الداكنة، بل توجد أيضاً في التفاح والعنب والكمثرى وبعض أنواع التوت، ما يجعل اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والمشروبات الطبيعية وسيلة جيدة لتعزيز صحة القلب.

وأشار خبراء التغذية إلى أن الحصول على الفائدة المرجوة يتطلب الاستمرار في تناول مصادر الفلافان-3-أول لمدة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع، إذ إن تأثيرها لا يظهر بشكل فوري.

وقدّر الباحثون أن الكمية اليومية الفعالة تبلغ نحو 500 إلى 600 مليغرام من هذه المركبات، وهو ما يمكن توفيره من خلال شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي، أو تناول حصة إلى حصتين من الشوكولاتة الداكنة، أو الجمع بين عدة مصادر غذائية غنية بهذه المركبات.

ورغم النتائج المشجعة، شدد الخبراء على أن الشاي والشوكولاتة لا يمثلان علاجاً مستقلاً لارتفاع ضغط الدم، وإنما ينبغي أن يكونا جزءاً من نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني، والحفاظ على وزن مناسب، والالتزام بالأدوية الموصوفة عند الحاجة.

كما أوصوا الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية بضرورة استشارة الطبيب قبل إدخال تغييرات كبيرة على نظامهم الغذائي، لضمان تحقيق الفائدة دون التأثير في خططهم العلاجية.