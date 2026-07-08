وزير الصحة: مريض السرطان سيتلقى العلاج نفسه في أي مؤسسة حكومية

خبرني - أكد وزير الصحة إبراهيم البدور، الأربعاء، أن البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان سينهي اختلاف أساليب التشخيص والعلاج بين مؤسسات القطاع العام، ويوحد المرجعيات الطبية، بما يضمن حصول جميع المرضى على الرعاية نفسها بغض النظر عن مكان تلقي العلاج.

وقال البدور، في تصريحات لـ "المملكة" على هامش إطلاق البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان، إن المشروع جاء ثمرة تعاون بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية، بعد محاولات امتدت لنحو 17 عاما حتى أصبح واقعا.

وأوضح أن اختلاف الممارسات العلاجية بين المؤسسات الصحية كان يدفع بعض المرضى إلى تفضيل العلاج في مستشفيات بعينها، نتيجة تفاوت أساليب التشخيص والعلاج ونوعية الأدوية، مؤكدا أن البروتوكول الجديد يوحد جميع هذه الإجراءات، بحيث يخضع مريض السرطان في أي مؤسسة حكومية للمعايير العلاجية نفسها المعتمدة عالميا.

وأضاف أن الوزارة عملت على رفع مستوى الخدمات في جميع المؤسسات الصحية إلى مستوى موحد، سواء في التشخيص أو العلاج أو نوعية الأدوية، مشيرا إلى أن الأدوية المعتمدة ستكون مطابقة للمعايير العالمية، بما يحقق العدالة في تقديم الخدمة ويرفع جودة الرعاية الصحية.

وأكد البدور أن توحيد البروتوكولات العلاجية سيسهم أيضا في ترشيد الإنفاق الصحي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار أدوية السرطان، التي قد يصل ثمن بعضها إلى عشرة آلاف دينار للدواء الواحد.

وأوضح أن اعتماد بروتوكول موحد سيتيح تنفيذ عمليات شراء موحدة بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية، الأمر الذي يوفر كميات أكبر بأسعار أفضل، ويعزز كفاءة إدارة مخزون الأدوية، ويحد من عمليات الشراء المنفردة.

وأشار إلى أن البروتوكول سيسهل كذلك عمل الأطباء من خلال توفير مرجعية علاجية واضحة تحدد خطوات التشخيص والعلاج، بما يقلل التباين في الممارسات الطبية ويضمن اتباع إجراءات موحدة في جميع المؤسسات.

ولفت البدور إلى أن الوزارة بدأت مرحلة التطبيق الفعلي للبروتوكول، إذ جرى توزيع الأدلة الإرشادية على المؤسسات الصحية لتكون مرجعا موحدا، مؤكدا أن ما أُطلق يمثل بداية لمسار مستمر لتطوير وتحديث الأدلة العلاجية وتوسيعها خلال المرحلة المقبلة.

وكان وزير الصحة رعى، الأربعاء، حفل إطلاق البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان في القطاع العام، الذي يضم 26 دليلا إرشاديا علاجيا، بهدف توحيد الممارسات العلاجية، وتعزيز العدالة في تقديم الخدمة، والارتقاء بجودة رعاية مرضى السرطان في المملكة.