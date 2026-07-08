دانة الطويرش تحتفل بقدوم مولودتها الجديدة.. من هو زوجها؟

خبرني - تصدر اسم الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش اهتمامات الجمهور عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانها استقبال مولودتها الجديدة برفقة زوجها عبدالعزيز الزيد.

وحظي الخبر بتفاعل واسع من متابعي دانة الطويرش، الذين سارعوا إلى تقديم التهاني والتبريكات، متمنين للمولودة حياة مليئة بالصحة والسعادة.

وجاءت هذه المناسبة السعيدة بعد أشهر من مشاركة دانة الطويرش تفاصيل حملها مع جمهورها، حيث حرصت على توثيق عدد من اللحظات الخاصة خلال فترة انتظار مولودتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما زاد من اهتمام المتابعين بخبر الولادة، خاصة بين جمهورها في الكويت والخليج العربي.

زوج دانة الطويرش هو عبد العزيز الزيد، وهو رجل أعمال كويتي ارتبط اسمه بالفاشينيستا الكويتية خلال السنوات الماضية، كما يحظى باهتمام متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره في عدد من المناسبات معها.

ويعرف عبد العزيز الزيد باهتمامه بعدد من الهوايات، من بينها السفر وسباقات السيارات والرياضة، حيث يشارك بعض اهتماماته مع متابعيه.

وجمعت بينه وبين دانة الطويرش قصة حب انتهت بالزواج عام 2018، ليبدأ الثنائي حياتهما الزوجية وسط متابعة كبيرة من الجمهور.

وفي عام 2021، شهدت علاقة الثنائي مرحلة من الانفصال، دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، قبل أن يعودا إلى بعضهما مجددًا في عام 2023، ويواصلا حياتهما الأسرية معًا.

ويحرص الزوجان على مشاركة بعض اللحظات العائلية مع متابعيهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصوصية حياتهما بعيدًا عن الأضواء.

أعلنت دانة الطويرش استقبال مولودتها الجديدة، وكشفت عن الاسم الذي اختارته لطفلتها، حيث أطلقت عليها اسم "دانات"، وهو الاسم الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول الجمهور خبر ولادة الطفلة بشكل كبير، حيث عبّر العديد من المتابعين عن سعادتهم بهذه المناسبة، وأشاد عدد منهم باختيار اسم المولودة، فيما تمنى آخرون للطفلة حياة مليئة بالصحة والسعادة.

كما تلقى الزوجان العديد من رسائل التهنئة من المتابعين وعدد من المشاهير والمؤثرين، الذين تمنوا لهما دوام الفرح والاستقرار، وأن تكون المولودة الجديدة مصدر سعادة وبركة للعائلة.

من هي دانة الطويرش؟

دانة الطويرش هي فاشينيستا كويتية معروفة في مجال الموضة والجمال، وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابع حسابها على منصة إنستغرام أكثر من 2.2 مليون شخص.

وتبلغ دانة الطويرش من العمر 36 عامًا، واشتهرت من خلال تقديم محتوى يتعلق بالأزياء والجمال ونمط الحياة، إلى جانب مشاركتها جمهورها جانبًا من تفاصيل حياتها اليومية ومناسباتها الخاصة، ما جعلها من أبرز الشخصيات المؤثرة في هذا المجال في الكويت والخليج العربي.

ومع إعلان استقبال مولودتها الجديدة، عادت دانة الطويرش إلى تصدر اهتمامات الجمهور، وسط احتفاء واسع بهذه المناسبة العائلية التي شاركتها مع متابعيها.