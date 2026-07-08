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تقديرات إسرائيلية: لا حرب شاملة مع إيران رغم التصعيد

  • 08 تموز 2026
  • 18:13
تقديرات إسرائيلية لا حرب شاملة مع إيران رغم التصعيد

خبرني - تشير التقديرات السياسية والأمنية في إسرائيل إلى أن المواجهة الراهنة في منطقة الخليج لن تسفر عن تصعيد يؤدي إلى حرب شاملة مع إيران، على الرغم من ليلة الضربات المتبادلة وتصاعد حدة التوتر.

وتأتي هذه التقديرات الإسرائيلية في وقت ترفع فيه إسرائيل جاهزيتها لاحتمال تجدد القتال بشكل سريع، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي شدد فيها على أن هدنة وقف إطلاق النار قد انتهت من منظوره.

ووفق القراءة الإسرائيلية، فإن الإدارة الأمريكية لم تكن لتصل إلى اتفاق نهائي ودائم مع طهران، وأن السلوك الأمريكي الراهن يندرج في إطار كسب الوقت والمماطلة حتى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بهدف الحفاظ على أسعار نفط منخفضة وتفادي أي تأثير على مجريات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ونقلت التقارير عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "إن كل من روج لفكرة أن ترامب أدار ظهره لإسرائيل كان مخطئا، والحديث عن الخسارة كان مبكرا جدا".

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