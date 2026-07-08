للحصول على الطاقة.. إليك أفضل وقت لتناول الخوخ

خبرني - لا يوجد وقت محدد يُعد الأفضل لتناول الخوخ، لكن خبراء التغذية يرون أن إدراجه في النظام الغذائي في أوقات معينة قد يساعد على تعزيز مستويات الطاقة ودعم النشاط البدني، خاصة قبل التمارين الرياضية أو خلال فترة ما بعد الظهر.

ويُعد الخوخ مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات الطبيعية التي يحولها الجسم إلى جلوكوز لإنتاج الطاقة، كما يحتوي على الألياف التي تُبطئ امتصاص السكر في الدم، ما يساعد على الحفاظ على مستويات طاقة مستقرة مقارنة بالحلويات أو الكربوهيدرات المكررة.

ويُنصح بتناول الخوخ كوجبة خفيفة خلال فترة ما بعد الظهر للحد من الشعور بالخمول، إذ يسهم في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية إلى جانب الألياف والماء والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

أما قبل ممارسة الرياضة، فيُفضل تناول حبة خوخ قبل نحو ساعة من بدء التمرين، لأنها توفر كمية مناسبة من الكربوهيدرات اللازمة لإمداد الجسم بالطاقة، إضافة إلى احتوائها على نسبة مرتفعة من الماء تقارب 89%، ما يساعد على تعزيز الترطيب وتقليل خطر الجفاف أثناء النشاط البدني.

وتحتوي حبة الخوخ متوسطة الحجم على نحو 59 سعرة حرارية، و14 غرامًا من الكربوهيدرات، و2.5 غرام من الألياف، إضافة إلى كميات من البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يدعمان وظائف العضلات.

وللاستفادة من قيمته الغذائية، يمكن تناول الخوخ طازجًا أو مجمدًا أو معلبًا دون سكر مضاف، كما يمكن إضافته إلى الشوفان أو الزبادي أو السموثي، أو تناوله مع مصادر البروتين مثل المكسرات والجبن والزبادي اليوناني للحصول على وجبة خفيفة متوازنة، إلى جانب استخدامه في السلطات أو الصلصات أو تقديمه مشويًا كحلوى صحية.