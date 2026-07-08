*
الاربعاء: 08 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • ترمب : اعتقد ان اسرائيل ستسحب قواتها من لبنان .. وإيران تسيء التصرف

ترمب : اعتقد ان اسرائيل ستسحب قواتها من لبنان .. وإيران تسيء التصرف

  • 08 تموز 2026
  • 17:48
ترمب اعتقد ان اسرائيل ستسحب قواتها من لبنان وإيران تسيء التصرف

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده حققت "تقدمًا كبيرًا" في التعامل مع إيران، مؤكدًا أن طهران "لن تحصل على سلاح نووي".

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة حددت مواقع المواد النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أنها "مدفونة تحت الجبال"، وأن بلاده تمتلك المعدات اللازمة لاستخراجها.

وأشار إلى أن إيران "تسيء التصرف"، لافتًا إلى أن ضرب بلاده لإيران يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وقال إن ذلك "لا بأس به".

وفيما يتعلق بإسرائيل ولبنان، أعرب ترمب عن اعتقاده بأن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأن الجانبين "حققا الكثير معًا".

وأضاف ترمب أنه "لو كان هناك رئيس غيره للولايات المتحدة لكانت إسرائيل اختفت من الوجود"، وفق تعبيره.

وحول تركيا، قال ترمب إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس صديقًا لنتنياهو، لكنه أكد أن تركيا دولة حليفة للولايات المتحدة وعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي الشأن السوري، قال ترمب إن سوريا يمكن أن تساعد الولايات المتحدة في ملف حزب الله، مشيرًا إلى إمكانية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد أنه تم رفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا أن القرار شكّل "دفعًا هائلًا" للبلاد.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الناتو يؤكد التزامه بالدفاع الجماعي ويدعو إيران لاحترام حرية الملاحة
الناتو يؤكد التزامه بالدفاع الجماعي ويدعو إيران لاحترام حرية الملاحة
  • 2026-07-08 22:11
الجامعة العربية: إسرائيل منعت الأمين العام من زيارة الضفة الغربية
الجامعة العربية: إسرائيل منعت الأمين العام من زيارة الضفة الغربية
  • 2026-07-08 21:42
ترمب يفكر في رفع اسم سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب
ترمب يفكر في رفع اسم سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب
  • 2026-07-08 20:57
إيرلندا تقر حظر استيراد بضائع المستوطنات
إيرلندا تقر حظر استيراد بضائع المستوطنات
  • 2026-07-08 20:17
ترمب: أنا رقم واحد على قائمة الاغتيالات لإيران
ترمب: أنا رقم واحد على قائمة الاغتيالات لإيران
  • 2026-07-08 20:07
قيادي ايراني يتحدى ترمب: نحن بانتظاركم ولن يعود جندي أمريكي حيا
قيادي ايراني يتحدى ترمب: نحن بانتظاركم ولن يعود جندي أمريكي حيا
  • 2026-07-08 19:16