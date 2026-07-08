سوريا بصدد الحصول على 8 طائرات إيرباص

خبرني - شهدت دمشق اليوم الأربعاء مراسم توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وشركاء فرنسيين في مجالات التنظيم والملاحة الجوية والشحن الجوي.

ووفقا لبيان نشرته الهيئة العامة للطيران المدني فقد جرت مراسم التوقيع برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي تطور يعكس زخم التعاون بين البلدين، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، أن سوريا دخلت المراحل النهائية لاستكمال إجراءات تسلم 8 طائرات من طراز "إيرباص"، على أن تدخل الخدمة تباعا خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير من العام الجاري وحتى الربع الأول من العام المقبل 2027.

وأكد الحصري أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرات الناقل الوطني السوري ورفع الطاقة التشغيلية لقطاع النقل الجوي، بما يواكب النمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن، ويعيد لسوريا مكانتها الطبيعية كمركز إقليمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

وشدد رئيس هيئة الطيران المدني على أن قطاع الطيران يعد محركا رئيسيا للاستثمار والتجارة والسياحة والتنمية، مؤكدا أن الطيران بمثابة جسر حيوي يربط الدول والشعوب والاقتصادات، وأن كل خطوة تنجز اليوم تقرب سوريا من استعادة موقعها الريادي في المنطقة.