رئيس وزراء كندا يطلب من نظيره النرويجي التخلي عن هالاند لمنتخب بلاده

خبرني - خلط رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بين الدبلوماسية وخفة الظل خلال قمة "الناتو" في تركيا اليوم، ‌عندما طلب من نظيره النرويجي التخلي مؤقتا عن النجم إرلينغ هالاند لصالح منتخب كندا.

والتقى كارني برئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على هامش ⁠القمة التي استضافتها أنقرة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من الموافقة على صفقة غواصات مع شراكة ألمانية-نرويجية.

وفي معرض تأكيده عمق التعاون بين كندا والنرويج، لم يفوت كارني الفرصة لإطلاق عرض طريف لضم المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، الذي سجل سبعة أهداف في كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال مازحا "التوافق والتشغيل المشترك لا يقتصران على تبادل المعدات فحسب، بل يشملان ‌أيضا ⁠تبادل الكفاءات. وإذا أمكنكم إعارتنا إرلينغ هالاند في كأس العالم المقبلة، فسنكون ممتنين للغاية"، ما أثار ضحك ستوره.

وسارع رئيس الوزراء النرويجي إلى الرد، مؤديا حركة التجديف الشهيرة المرتبطة ⁠بالفايكنغ، قائلا "إنه ليس للبيع".

وكانت النرويج قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل من دور الستة عشر لمونديال 2026، وستلتقي إنجلترا ⁠في دور الثمانية يوم السبت.

في المقابل، ودعت كندا، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم، البطولة الأسبوع الماضي من دور الـ16 إثر خسارتها أمام الغرب بثلاثية دون رد.