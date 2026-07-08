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ترمب يصدر توجيهات بوقف التبادل التجاري مع دولة أوروبية بارزة

  • 08 تموز 2026
  • 17:14
ترمب يصدر توجيهات بوقف التبادل التجاري مع دولة أوروبية بارزة

خبرني - أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم توجيهات شفهية لوزير الخزانة سكوت بيسنت بوقف التبادل التجاري مع إسبانيا، واصفا إياها بـ"الحالة اليائسة" و"الشريك الفظيع" في "الناتو".

وفي أثناء لقائه مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، صرح ترامب قائلا: "لم نعد نرغب في إجراء أي تعاملات تجارية مع إسبانيا.. افعلوا ذلك فورا. لا تتحدثوا معهم حتى. إنهم حالة يائسة. أناس سيئون.. إنهم يجنون الكثير من المال منا، وسنجعلهم يجنون أقل بكثير".

والتفت ترامب خلال الاجتماع نحو وزير الخزانة وأضاف: "سكوت، ـفعل ذلك الآن". فرد بيسنت على الفور بعبارة "نعم".

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترامب، وصفت الحكومة الإسبانية العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مع الولايات المتحدة بأنها "ممتازة"، مشددة على أن الميزان التجاري بين البلدين يحقق فائضا لصالح واشنطن، مما يعني أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من التبادل التجاري الثنائي.

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