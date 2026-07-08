حزب الاتحاد الوطني الأردني وكتلة الاتحاد الوطني والإصلاح النيابية يحتضنان لقاءً موسعًا مع ممثلي لجنة الخريجين القدامى

خبرني - احتضن حزب الاتحاد الوطني الأردني، ممثلًا برئيس كتلة الاتحاد الوطني والإصلاح النيابية الكابتن زهير الخشمان، لقاءً موسعًا جمع ممثلي متضرري الخريجين القدامى من مختلف محافظات المملكة، بحضور رؤساء اللجان ورؤساء المناطق الممثلين لهذه الفئة، وذلك في إطار الاستماع المباشر إلى مطالبهم وبحث السبل الكفيلة بإنصافهم.

وشهد اللقاء حوارًا موسعًا تناول مختلف القضايا التي تشكل محور معاناة الخريجين القدامى، وفي مقدمتها تداعيات إلغاء نظام الدور في التعيين، وما ترتب عليه من آثار سلبية على آلاف الخريجين الذين انتظروا سنوات طويلة أملاً في الحصول على فرص عمل وفق أسس تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

واستعرض ممثلو الخريجين حجم المظلومية التي تعرضت لها هذه الشريحة، مؤكدين أنها تمثل قطاعًا واسعًا من أبناء الوطن الذين ما زالوا يطالبون بمعالجة منصفة تحفظ حقوقهم وتراعي سنوات انتظارهم الطويلة، وصولًا إلى حلول عملية وعادلة.

وأكد الكابتن زهير الخشمان أن حزب الاتحاد الوطني الأردني وكتلة الاتحاد الوطني والإصلاح النيابية ينظران إلى هذه القضية باعتبارها قضية وطنية تستحق المتابعة الجادة، مشددًا على أهمية الاستماع إلى أصحابها والعمل على نقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية بكل مسؤولية، بما يسهم في الوصول إلى حلول واقعية ومنصفة.

وخلص اللقاء إلى التوافق على مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تعكس مطالب الخريجين، تمهيدًا لرفعها إلى دولة رئيس الوزراء، على أن يتبناها نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني وكتلة الاتحاد الوطني والإصلاح النيابية تحت قبة مجلس النواب، ومتابعة تنفيذها مع الجهات الحكومية المختصة، انطلاقًا من الالتزام بالدفاع عن القضايا التي تمس المواطنين وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.