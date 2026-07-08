تشتهي الحلويات قبل الظهر؟.. انتبه للخطأ الذي ترتكبه في وجبة فطورك

خبرني - يعتقد كثيرون أن الرغبة في تناول الحلويات خلال ساعات الصباح أمر طبيعي، لكن اختصاصيي التغذية يرون أن هذه الإشارة قد تكشف خللًا في وجبة الإفطار نفسها، وليس مجرد حب للسكريات. فاختيار مكونات الفطور يؤثر مباشرةً في مستويات الطاقة والشبع، وقد يحدد ما إذا كنت ستقاوم الرغبة في تناول السكر أو تستسلم لها.

ونقل موقع "هافينغتون بوست" الإسباني عن اختصاصية التغذية آنا لوزون أن الشعور الملح بالحاجة إلى تناول شيء حلو في منتصف الصباح غالبًا ما يكون نتيجة وجبة إفطار غير متوازنة، خصوصًا إذا كانت غنية بالسكريات والكربوهيدرات المكررة وفقيرة بالبروتين والألياف والدهون الصحية.

وأوضحت لوزون أن تناول المعجنات، أو حبوب الإفطار المحلاة، أو المربى مع الخبز الأبيض يمنح الجسم دفعةً سريعةً من الطاقة، لكنها لا تدوم طويلًا، إذ يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة ثم ينخفض، ما يدفع الجسم إلى طلب المزيد من السكريات لاستعادة النشاط.

وأكدت أن الحل لا يكمن في مقاومة الرغبة بالحلوى فحسب، بل في إعادة النظر في مكونات وجبة الإفطار، بحيث تحتوي على مصدر جيد للبروتين، مثل البيض أو الزبادي الطبيعي، مع الألياف الموجودة في الفواكه أو الشوفان، إضافةً إلى الدهون الصحية مثل المكسرات أو الأفوكادو، لأن هذا المزيج يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

وأضافت اختصاصية التغذية أن تناول فطور متوازن يساعد أيضًا على تحسين التركيز، وتقليل نوبات الجوع المفاجئة، والحد من الإفراط في تناول الطعام خلال بقية اليوم.

واختتمت لوزون حديثها بالتأكيد أن الاستماع إلى إشارات الجسم مهم، لكن الأهم هو فهم أسبابها، لأن اشتهاء الحلويات قبل الظهر قد يكون رسالةً واضحةً بأن وجبة الإفطار تحتاج إلى تعديل، وليس أن الجسم يحتاج إلى مزيد من السكر.