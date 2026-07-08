عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية

خبرني - عاد إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين، بعد استكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المملكة، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لأطفال غزة.

وضمّت الدفعة العائدة (26) طفلاً برفقة (54) من ذويهم، تلقوا خلال فترة وجودهم في المملكة الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير المعتمدة، بعد أن جرى إجلاؤهم سابقاً إلى الأردن من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، وللقوات المسلحة الأردنية، على الجهود الإنسانية والطبية المبذولة في الوقوف إلى جانب أبناء قطاع غزة، مثمّنين مستوى الرعاية والخدمات الطبية التي تلقاها أطفالهم خلال فترة علاجهم في مستشفيات المملكة.

ويواصل المئات من الأطفال الغزيين رحلة العلاج في الأردن، منذ بدء عمليات الإجلاء الطبي التي بدأت في شهر آذار 2025.

وكان الأردن أعلن منذ إطلاق المبادرة أن المرضى ومرافقيهم سيعودون إلى غزة بعد استكمالهم العلاج ليتسنى للأردن إجلاء دفعات جديدة من المرضى للعلاج في مستشفيات المملكة، ليجسد بذلك موقف الأردن الدائم في دعم الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم.