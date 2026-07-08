كابيتال بنك يحتفي باختتام مبادرة (الجبال السبعة) رحلتها دعماً لأطفال مركز الحسين للسرطان

خبرني - احتفى كابيتال بنك باختتام رعايته لمبادرة "الجبال السبعة" للعام الثاني على التوالي، والتي واصلت رسالتها الإنسانية في تعزيز الدعم وترسيخ الوعي المجتمعي لصالح الأطفال المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في مركز الحسين للسرطان، وذلك في إطار شراكة تعكس التزام البنك بدعم المبادرات ذات الأثر الإنساني المستدام.

وفي تعليقها على اختتام المبادرة، أعربت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، عن اعتزاز البنك بمواصلة دعمه لهذه المبادرة الإنسانية للعام الثاني على التوالي، مؤكدة أن الشراكة مع مبادرة "الجبال السبعة" تجسد رؤية البنك في بناء شراكات مجتمعية قادرة على إحداث أثر مستدام، وتعكس إيمانه بأهمية تمكين المبادرات الوطنية التي يقودها الشباب وتوظيف طاقاتهم لخدمة القضايا الإنسانية.

من جانبه، أعرب مؤسس المبادرة، لؤي الشوملي، عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع كابيتال بنك، مؤكداً أن استمرار هذه الرعاية للعام الثاني أسهم في ترسيخ حضور المبادرة وتعزيز قدرتها على إيصال رسالتها الإنسانية إلى شريحة أوسع من المجتمع، بما يجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاع الخاص والمبادرات الشبابية الهادفة إلى خدمة المجتمع وترسيخ ثقافة العطاء.

وتقوم المبادرة، التي أطلقها لؤي الشوملي عام 2017، على تنظيم رحلات تسلق جبلية ينفذها شباب ومتطوعون، في تجربة رمزية تجسد التحديات التي يواجهها مرضى السرطان خلال رحلتهم العلاجية، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التكافل والدعم الإنساني، إلى جانب مساندة الجهود الرامية إلى توفير العلاج للأطفال الأقل حظاً.