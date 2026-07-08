أورنج الأردن تعلن عن تعيينات تنفيذية جديدة لدعم رؤيتها وأهدافها المستقبلية

خبرني - أعلنت أورنج الأردن عن إجراء مجموعة من التغييرات على لجنتها للإدارة التنفيذية، تشمل تعيينات قيادية تعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز كفاءاتها القيادية، وبما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى وأولويات أعمالها.

وفي إطار عدة تغييرات، تم تعيين المهندس وليد الدولات في منصب المدير التنفيذي لوحدة المييعات الكلية (الجملة) والأمن. وكان المهندس الدولات قد بدأ رحلته المهنية في أورنج الأردن عام 1992 مهندساً لتشغيل وصيانة شبكات التراسل، ليواصل مسيرته ويتولى بعدها منصب المدير التنفيذي لوحدة المبيعات الكلية (الجملة)، إلى جانب منصب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات.

وفي الوقت ذاته، تم تعيين المهندس برونو جويس لمنصب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والبيانات. وقد تولى المهندس جويس منصب المدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات ونائب المدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات والشبكات في أورنج الأردن منذ آذار 2024، ويتمتع بخبرة تزيد على 28 عاماً في قطاع الاتصالات. ويعكس منصبه الجديد توجه الشركة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز المبادرات القائمة على البيانات، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي لدفع الابتكار وخلق قيمة مستدامة على مستوى الشركة.

وبالتزامن مع ذلك، تسلَّم المهندس أيمن سرحان مهام المدير التنفيذي للتكنولوجيا. ويتمتع المهندس سرحان، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة الهندسة للشبكات منذ عام 2008، بخبرة متخصصة في قطاع الاتصالات تزيد عن 26 عاماً، ويتميز بسجل حافل في الابتكار التكنولوجي. وفي منصبه الجديد، سيتولى في مسؤولياته قيادة التطوير التكنولوجي للشركة، بما يدعم مواصلة مسيرة النمو والتحول والتوسع.

وأكدت أورنج الأردن أن هذه التغييرات على اللجنة التنفيذية، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 تموز 2026، تعكس التزامها بالارتقاء بالكفاءات وتمكين القيادات الخبيرة، مما يرسخ مكانتها بصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول. وأشارت إلى أن الخبرات التكنولوجية التي يتمتع بها أعضاء لجنتها التنفيذية ستساعد الشركة على تسريع وتيرة النمو المستدام، والمضي قدماً في التحول المؤسسي، وضمان النجاح المستدام.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo