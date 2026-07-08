الاتحاد الكرواتي يعلن استقالة مدرب المنتخب من منصبه

خبرني - أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، الأربعاء، استقالة زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الوطني من منصبه بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على وداع كأس العالم بالخسارة 2-1 أمام البرتغال في دور 32.

وخلال فترة داليتش مع الفريق، احتلت كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم 2018 والثالث في نسخة 2022 في قطر، لكن الفريق خرج هذه المرة بدون ميدالية.

وقال الاتحاد في بيان "بعد نحو تسع سنوات، قرر المدرب زلاتكو داليتش أن يطوي مرحلته الناجحة للغاية مع كرواتيا.

"المدرب داليتش، نتوجه بالشكر لك على كل شيء- الانتصارات والإنجازات والتأهل والميداليات والوحدة والاحترام، والتزامك الراسخ بالقتال من أجل كرواتيا داخل وخارج الملعب".