أمنية إحدى شركات Beyon تواصل الاستثمار بالأجيال المستقبلية من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مبادرة (علماء الغد JoYS)

خبرني - تأكيداً على التزامها المستمر بتمكين الشباب الأردني وتنمية مهارات المستقبل وتعزيز ثقافة الابتكار، أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، عن تجديد شراكتها مع برنامج "علماء الغد JoYS" للعام الثالث على التوالي، دعماً للمعرض الوطني للبرنامج الذي استضافته وشاركت فيه جامعة الحسين التقنية في مجمع الملك الحسين للأعمال يومي 26 و27 حزيران الماضي.

وتعد مبادرة "علماء الغد" إحدى المنصات الوطنية الأبرز في المملكة لرعاية العلوم والابتكار والبحث العلمي، حيث تتيح للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً من مختلف المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث والثقافة العسكرية فرصة تطوير وعرض مشاريع ابتكارية تقدم حلولًا عملية لتحديات واقعية من خلال توظيف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وشارك في معرض هذا العام 230 مشروعاً، قدّمها طلبة من مختلف محافظات المملكة، ضمن مجالات علمية وتكنولوجية متنوعة، شملت الحلول البيئية، والطاقة المتجددة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وغيرها من مجالات الابتكار.

ومن خلال هذه الشراكة، تواصل أمنية الاستثمار في الجيل القادم من المبتكرين والعلماء وصناع التغيير، عبر دعم منصة وطنية تتيح للشباب اكتساب المهارات والمعرفة والخبرات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات أثر ملموس، بما ينسجم مع رؤية الأردن في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

كما يأتي هذا الدعم ضمن منظومة متكاملة من الشركاء الوطنيين والدوليين العاملين في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والريادة والتنمية، ومن أبرزهم سفارة أيرلندا، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة ولي العهد، ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، إضافة إلى مؤسسات أكاديمية رائدة مثل جامعة الحسين التقنية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وقالت دينا الداود، المدير التنفيذي لدائرة العلامة التجارية والاتصال المؤسسي في شركة أمنية: "أن تجديد الشراكة مع مبادرة "علماء الغد" للعام الثالث على التوالي يجسد إيمان الشركة الراسخ بأن الاستثمار في عقول الشباب وقدراتهم الابتكارية هو استثمار مباشر في مستقبل الأردن وقدرته على المنافسة في الاقتصاد الرقمي."

وأضافت الداود: "أن أمنية تنظر إلى المبادرة باعتبارها منصة وطنية رائدة تمنح الطلبة فرصة تحويل أفكارهم العلمية إلى حلول عملية ذات أثر حقيقي، وتسهم في بناء جيل يمتلك المهارات والثقة والمعرفة اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل وقيادة مسيرة الابتكار والتقدم."

تنسجم هذه الشراكة مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في أمنية التي تركز على التعليم وتمكين الشباب وبناء مهارات المستقبل، مؤكدة أن تكامل جهود المؤسسات الوطنية والأكاديمية والتكنولوجية يوفر بيئة داعمة للمواهب الأردنية الواعدة، ويمنحها الفرصة لتطوير مشاريع قادرة على إحداث أثر إيجابي في المجتمع والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

وتعكس هذه الشراكة التزام أمنية المتواصل بدعم المبادرات التي تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب الأردني، وتساعدهم على تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يسهم في إعداد جيل أكثر جاهزية للمشاركة في بناء اقتصاد معرفي مستدام وأكثر قدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وقد اختُتم المعرض الوطني للبرنامج بتكريم المشاريع الفائزة، في خطوة تعكس حجم الابتكار والإبداع الذي يقدمه الشباب الأردني.