*
الاربعاء: 08 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المكتب الرسمي لراشد الماجد ينفي إقامة حفل في الأردن

  • 08 تموز 2026
  • 15:21
المكتب الرسمي لراشد الماجد ينفي إقامة حفل في الأردن

خبرني - نفى المكتب الرسمي للفنان السعودي راشد الماجد صحة ما جرى تداوله بشأن إحيائه حفلاً غنائياً في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر يوليو/تموز الجاري، مؤكداً أن الإعلان المتداول لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح المكتب، في بيان، أن راشد الماجد يوجد حالياً في المملكة المغربية، حيث يستعد لإحياء حفله المقرر يوم 10 يوليو/تموز على المسرح الملكي في الرباط، ولا يرتبط بأي حفلات في الأردن.

وأكد المكتب أن الصفحة التي نشرت الإعلان عن الحفل المزعوم قُدمت بحقها شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أنها ليست جهة رسمية ولا تمثل الفنان أو مكتبه.

وأضاف أن جميع الحفلات التي سبق أن أعلنت عنها تلك الصفحة لم تُقم، داعياً الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات غير الموثوقة، واعتماد القنوات الرسمية للفنان للحصول على المعلومات المتعلقة بحفلاته ونشاطاته الفنية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عمان : وائل كفوري يلتقي جمهوره في آب اللهاب - أسعار التذاكر
عمان : وائل كفوري يلتقي جمهوره في آب اللهاب - أسعار التذاكر
  • 2026-07-08 22:30
الأردن يدين الهجمات المسلحة على عناصر الجيش والشرطة في باكستان
الأردن يدين الهجمات المسلحة على عناصر الجيش والشرطة في باكستان
  • 2026-07-08 22:09
إنجاز طبي أردني غير مسبوق.. جلال المعايطة ضمن فريق عالمي يحطم الرقم القياسي بزراعة الكبد
إنجاز طبي أردني غير مسبوق.. جلال المعايطة ضمن فريق عالمي يحطم الرقم القياسي ب...
  • 2026-07-08 21:56
القضاء الأردني النزيه ينتصر للموظف شبيلات ويلغي قرارا للهيئة البحرية الأردنية
القضاء الأردني النزيه ينتصر للموظف شبيلات ويلغي قرارا للهيئة البحرية الأردنية
  • 2026-07-08 20:49
بدء الاستعدادات لتنفيذ ماراثون مادبا الأول
بدء الاستعدادات لتنفيذ ماراثون مادبا الأول
  • 2026-07-08 20:22
وزير الصحة: مريض السرطان سيتلقى العلاج نفسه في أي مؤسسة حكومية
وزير الصحة: مريض السرطان سيتلقى العلاج نفسه في أي مؤسسة حكومية
  • 2026-07-08 18:28