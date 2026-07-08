المكتب الرسمي لراشد الماجد ينفي إقامة حفل في الأردن

خبرني - نفى المكتب الرسمي للفنان السعودي راشد الماجد صحة ما جرى تداوله بشأن إحيائه حفلاً غنائياً في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر يوليو/تموز الجاري، مؤكداً أن الإعلان المتداول لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح المكتب، في بيان، أن راشد الماجد يوجد حالياً في المملكة المغربية، حيث يستعد لإحياء حفله المقرر يوم 10 يوليو/تموز على المسرح الملكي في الرباط، ولا يرتبط بأي حفلات في الأردن.

وأكد المكتب أن الصفحة التي نشرت الإعلان عن الحفل المزعوم قُدمت بحقها شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أنها ليست جهة رسمية ولا تمثل الفنان أو مكتبه.

وأضاف أن جميع الحفلات التي سبق أن أعلنت عنها تلك الصفحة لم تُقم، داعياً الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات غير الموثوقة، واعتماد القنوات الرسمية للفنان للحصول على المعلومات المتعلقة بحفلاته ونشاطاته الفنية.