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أول زيارة عربية منذ سقوط النظام.. الفراية يصل دمشق لبحث التعاون الأمني

  • 08 تموز 2026
  • 15:09
أول زيارة عربية منذ سقوط النظام الفراية يصل دمشق لبحث التعاون الأمني

خبرني - وصل وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السورية، دمشق، في أول زيارة رسمية، يجريها وزير داخلية عربي إلى سوريا، منذ سقوط النظام السابق.
وكان باستقبال الوزير الفراية والوفد المرافق، في قصر تشرين، وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، وعدد من كبار المسؤولين.
وأكد الفراية، فور وصوله دمشق، أهمية الزيارة، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، خاصة الأمنية منها.
كما أدان الفراية التفجيرات الإرهابية، التي شهدتها العاصمة دمشق، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع شقيقتها سوريا بمواجهة العنف وترويع المدنيين، إذ تعكس زيارته رغم الظرف الأمني الراهن حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك.
وشدد الفراية بالوقت نفسه، على ثقة الأردن بقدرة الدولة السورية بالمضي قدما، في مسيرة البناء والإعمار، وترسيخ الأمن والاستقرار.
وعقد الفراية، اجتماعات موسعة مع الوزير خطاب والمسؤولين السوريين، لبحث آفاق التعاون الثنائي، والتي تشمل التدريب المشترك وتطوير المراكز  الحدودية ومكافحة تهريب المخدرات.

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