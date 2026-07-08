أمانة عمان وشركة زين الأردن تجددان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للعام الـ15 على التوالي

خبرني - جدّدت أمانة عمان وشركة زين الأردن اليوم الأربعاء اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، للعام الخامس عشر على التوالي، ووقّعها رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والهادفة إلى أن تكون شركة زين الشريك الاستراتيجي من قطاع الاتصالات الداعم للفعاليات المشتركة ومبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، كمهرجان صيف عمان، وحملة عمان بيتنا، والاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية، وما يستجد من نشاطات خلال مدة الاتفاقية.

وأكّد الشواربة والجاسم أن الاتفاقية تعد امتداداً لأعوام من العلاقات والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والتي تخدم برامج وفعاليات ومبادرات المسؤولية المجتمعية المشتركة، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وبيّنت شركة زين الأردن أن تجديد هذه الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أعوام يأتي في إطار حرص الشركة على إدامة التعاون مع أبرز المؤسسات وفي مقدمتها أمانة عمان الكبرى، لمواصلة العمل في مجالات المسؤولية المجتمعية والأنشطة والفعاليات المختلفة وأبرزها الفعاليات الوطنية، وذلك بهدف توحيد الجهود وتقديم الأفضل لخدمة عمّان الحبيبة وأهلها وزوّارها.

