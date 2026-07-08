واقعة تبكي المصريين.. وفاة فتاة دهساً ووالدتها تلحق بها

خبرني - في واقعة أبكت قلوب المصريين، لقيت فتاة مصرعها دهساً، يوم الاثنين، في حادث مروع بمنطقة الشروق شرق القاهرة.

وحسب شهود عيان من زملاء الضحية، توجهت "سمر" إلى مقر عملها بأحد مراكز التجميل في يوم ميلادها، للحصول على راتبها، قبل أن يصدمها سائق متهور أثناء عبورها الطريق. ولاذ بالفرار.

"قولوا لأمي تدعيلي"

كما أضاف الشهود أن سمر تعرضت لإصابات خطيرة، إذ بُترت إحدى ساقيها بسبب قوة الاصطدام، وقُذفت عدة أمتار بعيداً عن موقع الحادث.

ورغم هول الموقف، فإنها كانت لا تزال في وعيها عقب وقوع الحادث، واستغاثت بالمارة قائلة: "أنا مش من هنا… إلحقوني أرجوكم".

كما أردفت لزملائها: "قولوا لأمي تدعيلي… أرجوكم لا تتركوني".

لم تتحمل فراق ابنتها

وبعد نقلها إلى مستشفى الشروق العام، قال شقيق سمر، في تصريحات صحافية، إنه صُدم عندما رآها، متسائلاً: "كيف يمكن لحادث سيارة أن يؤدي إلى كل هذه الإصابات؟"، مؤكداً أن الطاقم الطبي بذل قصارى جهده لإنقاذها.

كما أضاف: "دخلت شقيقتي غرفة العمليات في جراحة استمرت 4 ساعات كاملة، وأكد الأطباء أن حالتها صعبة، وطلبوا منا الدعاء لها، وقالوا إنها نزفت كميات كبيرة من الدم"، موضحاً أن جميع محاولات إنقاذها لم تُكلل بالنجاح.

أما والدة سمر، فظهرت في وسائل إعلام محلية وهي تبكي، قائلة: "حاسة إن قلبي هيوقف من الصدمة"، مطالبة بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للمحاكمة.

إلا أن الأم لم تتحمل فراق ابنتها، لتتوفى، أمس الثلاثاء. وأكد أفراد من الأسرة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنها لم تتحمل صدمة وفاة سمر، وأن حزنها الشديد كان سبباً في موتها.

إصابات بالغة ونزيف حاد

يذكر أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق كانت تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث دهس أسفر عن وفاة فتاة أعلى الطريق الأوسطى. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى الموقع، وأجرت المعاينة اللازمة، وبدأت في جمع الأدلة لكشف ملابسات الواقعة.

كما شرعت الأجهزة الأمنية في مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث، في محاولة لتحديد هوية السيارة المتسببة في الحادث، والوصول إلى قائدها الذي لاذ بالفرار عقب الواقعة.

فيما كشف التقرير الطبي للمستشفى أن سمر وصلت لقسم الطوارئ في حالة صحية حرجة للغاية، إذ كانت تعاني من إصابات بالغة ونزيف حاد، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً في محاولة لإنقاذ حياتها، لكنها باءت بالفشل.