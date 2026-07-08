مجلس النواب يعقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأحد

خبرني - قرر رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الأربعاء، دعوة المجلس للانعقاد الأحد المقبل عند الساعة 11:00 صباحا، لمناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية.

وتاليا أعمال الجلسة:

أولا: تلاوة الإجازات والاعتذارات.

ثانيا : تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة ما يلي:-

أ- فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر نيسان سنة 2026 ميلادية.

ب- دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز سنة 2026 ميلادية.

ثالثاً: الكتب الواردة من الحكومة :

1- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (11712) تاريخ 3/6/2026والمتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

2- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (11842) تاريخ 4/6/2026 والمتضمن مشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.

3- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (12390) تاريخ 10/6/2026والمتضمن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.

4- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (12392) تاريخ 10/6/2026 والمتضمن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

5- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (12394) تاريخ 10/6/2026 والمتضمن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

رابعاً: تعيين موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد الواقع في الثاني عشر من تموز 2026، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:

مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.

مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.

مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.