معلق إسباني شهير يهاجم التحكيم بعد مباراة مصر والأرجنتين

خبرني - شن المعلق الإسباني الشهير مانولو لاما هجوما حادا على طاقم تحكيم مواجهة مصر والأرجنتين، معتبرا أن ما حدث للفراعنة يعد من أكثر الوقائع التحكيمية إثارة للجدل في تاريخ البطولة.

وقال لاما، خلال حديثه عبر إذاعة كوبي الإسبانية، إن المنتخب المصري تعرض لظلم تحكيمي واضح، واصفا ما جرى بأنه "خديعة ستبقى في ذاكرة كرة القدم"، ومؤكدا أن قرارات حكم الساحة وتقنية الفيديو أثرت بشكل مباشر في نتيجة اللقاء.

وأشار المعلق الإسباني إلى التناقض في تدخلات تقنية الفيديو، موضحا أن هدف مصر الملغى خضع للمراجعة وألغي، بينما لم تتم مراجعة لقطات مثيرة للجدل سبقت هدف الأرجنتين الثالث، من بينها احتكاكات داخل منطقة الجزاء، وهو ما اعتبره ازدواجية في تطبيق القانون.

وأضاف: "شاهدت هدف مارادونا بيده، ورأيت هدف تييري هنري الشهير، لكن ما حدث في هذه المباراة سيسجل ضمن أكثر الوقائع التحكيمية إثارة للجدل. هذا لا ينتقص من قيمة المنتخب الأرجنتيني أو من مكانة ليونيل ميسي، لكن أداء الحكم وتقنية الفيديو كان محل تساؤلات كبيرة".

وتزامنت هذه التصريحات مع حالة الغضب داخل المعسكر المصري، حيث انتقد المدير الفني حسام حسن القرارات التحكيمية، ملمحا إلى وجود عوامل غير فنية أثرت في سير المباراة، ومؤكدا أن منتخبه قدم أداء يستحق عليه نتيجة أفضل.

كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد طاقم التحكيم الفرنسي، مطالبا بالتحقيق في عدد من القرارات، أبرزها إلغاء هدف مصطفى زيكو، وعدم احتساب مخالفة ضد محمد صلاح في الهجمة التي أسفرت عن هدف الفوز الأرجنتيني.

وأثار اللقاء، الذي انتهى بفوز الأرجنتين 3-2 بعد عودة مثيرة في النتيجة، نقاشا واسعا في الأوساط الرياضية والإعلامية، وسط مطالبات بمراجعة الأداء التحكيمي وضمان تطبيق تقنية الفيديو بصورة ملائمة في المباريات الحاسمة.