محاولة لإعادة الشباب الضائع تنتهي بمأساة لامرأة أردنية - تفاصيل

خبرني - تعرضت مواطنة أردنية إلى عملية احتيال من نوع نادر، حيث التقت بامرأة تعرّف عن نفسها على أنها دكتورة تجميل، وتقوم بحقن مادة "الفيلر" و "البوتوكس" تحت الجلد، لإعادة الشخص إلى شبابه.

وقالت المواطنة إنها تعرفت على امرأة مدعية أنها طبيبة تجميل، أقنعتها بحقن مادة "الفيلر" لإرجاع شبابها، حيث أغرتها بصور لمرضى قاموا بحقن هذه المادة عندها ورجعوا إلى هيئة الشباب.

وأضافت أنها دفعت مبلغا قيمته 500 دينارا، لعرض كامل يشمل حقن الجفن، فوق العين، إلا أن الأمور سارت في منحى آخر، حيث انقلبت الآية على المريضة وأصبحت تبدو في من هم بعمر 75.

وأشارت إلى أنها تفاجأت فيما بعد أن الدكتورة التي حقنتها بمادة "الفيلر" ليست طبيبة ولم تكمل مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي"، مبينة أنها راجعت طبيبة عيون لحل المشكلة التي تعرضت لها إلا أن الأخيرة قال لها إنها يجب عليها أن تنتظر مدة 6 أشهر، قبل فعل أي إجراء طبي.