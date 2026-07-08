أسعار الغاز في أوروبا تحلّق بعد تصريحات ترمب

خبرني - شهدت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية ارتفاعا حادا اليوم الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها انهيار وقف إطلاق النار مع إيران.

وبحسب بيانات بورصة لندن للعقود الآجلة (ICE)، افتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس المقبل وفق مؤشر TTF، الذي يتخذ من هولندا مقرا له، تداولاتها عند مستوى 571 دولارا مسجلة زيادة نسبتها 3.7%.

وبحلول الساعة 9:09 بتوقيت موسكو، كان المؤشر قد سجل 566.6 دولار (زيادة نسبتها 2.9%)، قبل أن يتسارع الصعود ليصل إلى 580.5 دولار بحلول الساعة 11:22 بتوقيت موسكو، محققا زيادة نسبتها 5.4% مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 550.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

وجاء هذا الصعود الحاد بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف إطلاق النار مع إيران "لم يعد ساريا" من وجهة نظره، مضيفاً أن "المفاوضات مع إيران فقدت معناها"، مما أثار مخاوف الأسواق من تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد ممرا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية.