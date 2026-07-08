*
الاربعاء: 08 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أسعار الغاز في أوروبا تحلّق بعد تصريحات ترمب

  • 08 تموز 2026
  • 13:42
أسعار الغاز في أوروبا تحلّق بعد تصريحات ترمب

خبرني - شهدت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية ارتفاعا حادا اليوم الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها انهيار وقف إطلاق النار مع إيران.
وبحسب بيانات بورصة لندن للعقود الآجلة (ICE)، افتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس المقبل وفق مؤشر TTF، الذي يتخذ من هولندا مقرا له، تداولاتها عند مستوى 571 دولارا مسجلة زيادة نسبتها 3.7%.

وبحلول الساعة 9:09 بتوقيت موسكو، كان المؤشر قد سجل 566.6 دولار (زيادة نسبتها 2.9%)، قبل أن يتسارع الصعود ليصل إلى 580.5 دولار بحلول الساعة 11:22 بتوقيت موسكو، محققا زيادة نسبتها 5.4% مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 550.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

وجاء هذا الصعود الحاد بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف إطلاق النار مع إيران "لم يعد ساريا" من وجهة نظره، مضيفاً أن "المفاوضات مع إيران فقدت معناها"، مما أثار مخاوف الأسواق من تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد ممرا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أسعار النفط تقفز أكثر من 7%
أسعار النفط تقفز أكثر من 7%
  • 2026-07-08 21:10
4 ملايين دولار إيرادات المنطقة الحرة السورية الأردنية في النصف الأول
4 ملايين دولار إيرادات المنطقة الحرة السورية الأردنية في النصف الأول
  • 2026-07-08 20:11
شركة uwallet والبريد الأردني يطلقان محفظة (Bareed Pay) الرقمية لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في المملكة 
شركة uwallet والبريد الأردني يطلقان محفظة (Bareed Pay) الرقمية لتعزيز الشمول ...
  • 2026-07-08 19:16
الاردن.. انخفاض أسعار الذهب دينار و 10 قروش في التسعيرة الثانية
الاردن.. انخفاض أسعار الذهب دينار و 10 قروش في التسعيرة الثانية
  • 2026-07-08 18:41
الأردن في المرتبة الـ 74 عالمياً في مؤشر مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات
الأردن في المرتبة الـ 74 عالمياً في مؤشر مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات
  • 2026-07-08 18:00
ترمب يصدر توجيهات بوقف التبادل التجاري مع دولة أوروبية بارزة
ترمب يصدر توجيهات بوقف التبادل التجاري مع دولة أوروبية بارزة
  • 2026-07-08 17:14