بعد 50 عامًا Star Wars.. تعود بأكبر معرض في تاريخها

خبرني - بعد نحو 50 عامًا على انطلاق سلسلة Star Wars، تستعد مدينة فيلادلفيا الأميركية لاستضافة أكبر معرض رسمي مخصص لعالم الفيلم الأشهر في تاريخ الخيال العلمي، في تجربة تجمع بين مقتنيات أصلية نادرة وتقنيات تفاعلية تكشف كواليس صناعة واحدة من أشهر الأعمال السينمائية في العالم، وذلك احتفالًا بالذكرى الخمسين لأول فيلم من السلسلة، وفقًا لتقرير نشره موقع PhillyVoice.

احتفال استثنائي

يفتتح معرض Star Wars: The Experience – A Journey Through the Galaxy أبوابه في 13 فبراير 2027 داخل معهد فرانكلين بمدينة فيلادلفيا، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الخمسين لعرض أول أفلام السلسلة عام 1977، قبل أن ينطلق في جولة تمتد خمس سنوات عبر مدن أميركا الشمالية.

ويصف المنظمون المعرض بأنه الأكبر والأكثر شمولًا على الإطلاق في استعراض كواليس صناعة Star Wars، إذ يمتد على مساحة تقارب 18 ألف قدم مربعة، ويضم مجموعة واسعة من القطع الأصلية المستخدمة في تصوير الأفلام.

مقتنيات نادرة

يمتد المعرض على مساحة تقارب 18 ألف قدم مربعة، ويضم أكثر من 70 قطعة من أرشيف Lucasfilm، حيث يعرض عدد كبير منها للمرة الأولى أمام الجمهور، من بينها زي دارث فيدر، والسيف الضوئي الشهير لدارث مول، إلى جانب مجسمات وشخصيات محببة مثل غروغو وR2-D2 وC-3PO، فضلًا عن مركبات وأدوات ظهرت في أفلام وأعمال السلسلة المختلفة.

ولا يقتصر المعرض على عرض المقتنيات، بل يتيح للزوار الاقتراب من تفاصيل صناعة العالم السينمائي للسلسلة، عبر استعراض الأزياء والمؤثرات الخاصة والديكورات وتقنيات التصوير التي أسهمت في نجاح السلسلة على مدار خمسة عقود.



تجربة تفاعلية

ويعتمد المعرض على قاعات مترابطة وتجارب تفاعلية مدعومة بتقنية RFID، تمنح كل زائر رحلة شخصية داخل عالم Star Wars، إلى جانب عروض غامرة تستكشف مراحل تطوير الشخصيات والمؤثرات الصوتية وتصميم الأزياء، وكيف تطورت صناعة الأفلام من التقنيات التقليدية إلى الابتكارات الرقمية الحديثة.



أربع سنوات

استغرق تطوير المشروع أكثر من أربع سنوات من التعاون بين معهد فرانكلين وشركة Lucasfilm وDisney Consumer Products واستوديو التصميم MDSX، بهدف تقديم تجربة تحتفي بالإرث الفني والثقافي للسلسلة، وتأثيرها في السينما والتكنولوجيا وفنون السرد.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد فرانكلين، لاري دوبينسكي، إن Star Wars تجاوزت كونها سلسلة أفلام، لتصبح ظاهرة ثقافية ألهمت أجيالًا متعاقبة، معربًا عن فخره باختيار فيلادلفيا لاستضافة العرض العالمي الأول للمعرض.

مفاجآت مرتقبة

ومن المنتظر الكشف عن مزيد من تفاصيل المعرض والتصاميم الأولية خلال فعالية San Diego Comic-Con في 24 يوليو الجاري، فيما تبدأ مبيعات التذاكر في نوفمبر المقبل، قبل افتتاح المعرض رسميًا في فبراير 2027.

إرث عالمي ممتد

ولم تعد Star Wars مجرد سلسلة أفلام منذ انطلاقها عام 1977، بل تحولت إلى واحدة من أكثر العلامات الترفيهية تأثيرًا في العالم، بعدما امتد حضورها إلى المسلسلات التلفزيونية، وألعاب الفيديو، والكتب، والقصص المصورة، والمتنزهات الترفيهية، فضلًا عن ملايين المقتنيات التي اقتناها عشاق السلسلة على مدار عقود.

ويرى القائمون على المعرض أن هذه الشعبية الاستثنائية جعلت Star Wars تتجاوز حدود السينما، لتصبح جزءًا من الثقافة الشعبية العالمية، وهو ما يفسر تصميم التجربة الجديدة لتسليط الضوء ليس فقط على كواليس صناعة الأفلام، بل أيضًا على الأثر الذي تركته السلسلة في أجيال متعاقبة من الجمهور وصناع السينما حول العالم.