(شومان) تعلن عن فتح باب التقدم لبرنامج مختبر المبتكرين الصغار للدورة العاشرة

خبرني - أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، عن فتح باب التقدّم لبرنامج المبتكرين الصغار للدورة العاشرة لعام 2026/ 2027، والذي تنفذه مكتبة درب المعرفة في المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة واحة التفكير.

وأشارت المؤسسة في بيان اليوم، إلى أنه يمكن للمبتكرين والمبتكرات الصغار التسجيل في البرنامج من خلال الرابط: ( https://forms.cloud.microsoft/r/gejFNEBPLs )، كما أنه يمكن للمشرفين التسجيل من خلال الرابط: ( https://forms.cloud.microsoft/r/xFrSse5uTY) ، علماً بأن آخر موعد للتقدّم هو 22 تموز الجاري .

ويأتي برنامج المبتكرين الصغار، إيمانًا من مؤسستي "شومان" و "واحة التفكير، بأهمية تعزيز التفكير الناقد والابتكار لدى الأطفال واليافعين، والعمل على تطوير مهاراتهم.

واشترط البرنامج بأن يكون المتقدم من ضمن الفئة العمرية 10-13 عامًا (صفوف الخامس، والسادس، والسابع)، ومقيمًا في الأردن، ولديه الاستعداد للتواجد والقدوم إلى موقع انعقاد البرنامج بكافة مراحله داخل العاصمة عمان. كما تتضمن عملية الاختيار للمتقدّمين التقدم لامتحان قياس لمهارات التفكير الناقد ( CCTST).

وبحسب بيان المؤسسة، سيتم إشراك المتقدمين خلال شهري آب وأيلول في ورشات تدريبية حول التفكير الناقد والتجارب العلمية والكهرباء والإلكترونيات والمايكروكونترولر والأردوينو والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي وورشات للمشاريع الأولية والمشاريع النهائية ومهارات الإلقاء والتحدث أمام الجمهور. كما ستعقد الدورة العاشرة من البرنامج في فرع المؤسّسة بجبل عمان، وسينفّذ عبر خمس مراحل متتالية.

وكانت مؤسّسة عبد الحميد شومان قد أطلقت في العام 2015، برنامج "مختبر المبتكرين الصغار" بالتعاون مع مؤسّسة واحة التفكير، ويتضمن ورشات علمية وعملية متخصصة تهدف لتنمية قدرات المشاركين على البحث والتحليل، حيث يعمل المختبر على توفير المساحة العلمية والعملية لتنمية مهارات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 10- 13 عامًا من خلال تعريضهم لمواقف وأسئلة تحثهم على البحث عن حلول وتقييمها واختيار الأنسب منها.

ويتعرف الأطفال خلال مراحل البرنامج على حقائب إلكترونية (ميكروكنترولر) ويعملون على ابتكارات تحل مشاكل في الحياة اليومية بواسطتها. وفي المرحلة النهائية، يطلب من المبتكرين إنجاز مشاريع باستخدام هذه الحقائب، حيث يشرف على المبتكرين الصغار طلبة جامعات يعملون على تحفيز التفكير والتحليل وتقديم الدعم والتوجيه للمبتكرين الصغار خلال جميع المراحل حتى مرحلة إنتاج المشاريع، حيث يركزون على نقل المهارات لديهم.

وفي نهاية المرحلة الأخيرة من البرنامج تحتفي مؤسّسة عبد الحميد شومان ومؤسّسة واحة التفكير بالمبتكرين والمشرفين والمشاريع المنفذة بتنظيم معرض ختامي لها، وذلك لتحفيز المشاركين وتوفير مساحة لهم لعرض أفكارهم ونتاج عملهم، حيث يتم دعوة جهات رسمية وفاعلة في مجال الابتكار والتعليم، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وأهالي المبتكرين والمبتكرات الصغار لحضور المعرض، وذلك على مدى يومين، ويقوم كل فريق بعرض المشروع النهائي في مساحة مخصصة وشرح تفاصيل الفكرة والتنفيذ للمهتمين.

والجدير بالذكر أن "شومان" ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، وهي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، وتعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.

ومؤسّسة واحة التفكير هي مؤسسة متخصصة بتنفيذ برامج التفكير الناقد للأطفال باستخدام مهارات التفكير من حيث الملاحظة والتعلم واستخلاص النتائج، وإكساب الطلبة للمهارات بالاعتماد على الذكاء والابتكار والابتعاد عن التفكير التقليدي والتركيز على تطوير طرق التفكير، من: "كيف نستهلك؟ إلى كيف نصنع ونبتكر ونخترع؟ وكيف نسخر التكنولوجيا في ذلك؟"، ولهذا تلاقت إرادة مؤسسة "شومان" مع "واحة التفكير" لتنفيذ برنامج "مختبر المبتكرين الصغار".