جامعة البترا تكرم خريجها الدكتور محمد العجارمة تقديرًا لإسهاماته الوطنية

خبرني - كرمت جامعة البترا خريجها الدكتور محمد العجارمة، تقديرًا لمسيرته المهنية المتميزة وإسهاماته في خدمة قطاعات التربية والتعليم والثقافة والعمل المجتمعي.

وسلم رئيس جامعة البترا بالوكالة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي درع التكريم للدكتور العجارمة، بحضور مدير عام شركة البتراء للتعليم المهندس خالد علي، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي.

وأكد الريماوي أن جامعة البترا تعتز بخريجيها الذين يشغلون مواقع إدارية مؤثرة في مؤسسات الدولة، ويسهمون في خدمة المجتمع والوطن، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تكريم النماذج المتميزة من خريجيها الذين يجسدون رسالة الجامعة في التميز والعطاء والمسؤولية المجتمعية.

وعمل الدكتور محمد العجارمة معلمًا في وزارة التربية والتعليم، وعضوًا في إدارة المناهج والكتب المدرسية، ويشغل حاليًا عضوية قسم الثقافة والعلوم والاتصال في اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لمكتب معالي وزير التربية والتعليم، حيث يسهم في تنسيق وتنفيذ البرامج الوطنية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). كما يُعرف بنشاطه الاجتماعي ومشاركاته المجتمعية الفاعلة في منطقة لواء ناعور، إلى جانب إسهاماته في المبادرات التربوية والثقافية التي تخدم المجتمع المحلي وتعزز القيم الوطنية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد العجارمة عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن جامعة البترا شكلت محطة مهمة في مسيرته الأكاديمية، وأسهمت في بناء شخصيته العلمية والمهنية، مما مكنه من مواصلة مسيرة العطاء وخدمة الوطن.

ويأتي هذا التكريم ضمن برنامج تنفذه عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا للاحتفاء بخريجي الجامعة المتميزين الذين حققوا إنجازات نوعية وتركوا بصمات واضحة في خدمة الوطن، تأكيدًا لحرص الجامعة على توثيق صلتها بخريجيها وإبراز قصص نجاحهم بوصفهم شركاء في تحقيق رسالتها وخدمة المجتمع.